Для здоровья и стройной фигуры: какие продукты категорически нельзя есть на ужин
"Можно вечером семечки?", "А если хочу мяса?", "Можно творожком перекусить или выпить кефир перед сном?". Подобные вопросы задают диетологам постоянно!
Люди все больше понимают о влиянии питания на здоровье, но, к сожалению, не всегда получается его контролировать. Даже если вы придерживаетесь ПП и ЗОЖ привычек, случаются нарушения и срывы.
Нутрициолог и диетолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании назвала, какие продукты категорически нельзя выбирать на ужин.
Что лучше есть вечером (фото: pexels.com)
Чего не стоит есть вечером⠀
- Продукты с высоким гликемическим индексом. Фрукты, сладости, кисломолочные и молочные продукты. И откровенно вредные продукты для организма: выпечка, конфеты и другие" быстрые" углеводы.
Они нагружают поджелудочную железу и запускают механизмы гликации в организме, воспалительные процессы, инсулинрезистентность, диабет, артроз, проблемы с кожей и понижают усвояемость полезных веществ и витаминов.
- Мясо, особенно тяжелые волокнистые виды (говядина, телятина). Эти продукты вызывают самое длительное брожение в кишечнике и могут привести к раздражению и проблемам с почками и печенью.
Какой ужин стал привычным? (фото: pexels.com)
- Быстрые углеводы и злаковые каши. Запомните, даже самые легкие, на первый взгляд, каши при расщеплении образуют большое количество сахара. Поэтому если вы хотите включить углеводы в свой рацион, то выбирайте безглютеновые каши: гречку, пшено, киноа, амарант и другие.
- Молочные и кисломолочные продукты (даже при хорошей переносимости лактозы), молочная продукция (фрукты с йогуртом, каша молочная, творожок с ягодами, сухофруктами). Эти продукты вызывают брожение и вздутие кишечника, перед сном нам это ни к чему!
- Растительные продукты, вызывающие процессы брожения (сладкий красный перец, яблоко). Это правило касается людей с дискинезией.
Сладкие корнеплоды (морковь, горошек, свекла) вызывают ответную реакцию поджелудочной железы, создавая дополнительную нагрузку.
Придерживаясь правил питания, баланса в еде и режима питания, можно избавиться фактически от всех болезней и недугов, улучшить свое состояние, "прокачать" тело и, наконец, почувствовать прилив сил и энергии без доз кофеина и сладостей!
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