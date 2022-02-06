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Для здоровья и стройной фигуры: какие продукты категорически нельзя есть на ужин

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Воскресенье 06 февраля 2022 19:09
Для здоровья и стройной фигуры: какие продукты категорически нельзя есть на ужин Снова вечерняя пицца с друзьями? (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

"Можно вечером семечки?", "А если хочу мяса?", "Можно творожком перекусить или выпить кефир перед сном?". Подобные вопросы задают диетологам постоянно!

Люди все больше понимают о влиянии питания на здоровье, но, к сожалению, не всегда получается его контролировать. Даже если вы придерживаетесь ПП и ЗОЖ привычек, случаются нарушения и срывы.

Нутрициолог и диетолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании назвала, какие продукты категорически нельзя выбирать на ужин.

Для здоровья и стройной фигуры: какие продукты категорически нельзя есть на ужинЧто лучше есть вечером (фото: pexels.com)

Чего не стоит есть вечером⠀

  • Продукты с высоким гликемическим индексом. Фрукты, сладости, кисломолочные и молочные продукты. И откровенно вредные продукты для организма: выпечка, конфеты и другие" быстрые" углеводы.

Они нагружают поджелудочную железу и запускают механизмы гликации в организме, воспалительные процессы, инсулинрезистентность, диабет, артроз, проблемы с кожей и понижают усвояемость полезных веществ и витаминов.

  • Мясо, особенно тяжелые волокнистые виды (говядина, телятина). Эти продукты вызывают самое длительное брожение в кишечнике и могут привести к раздражению и проблемам с почками и печенью.

Для здоровья и стройной фигуры: какие продукты категорически нельзя есть на ужинКакой ужин стал привычным? (фото: pexels.com)

  • Быстрые углеводы и злаковые каши. Запомните, даже самые легкие, на первый взгляд, каши при расщеплении образуют большое количество сахара. Поэтому если вы хотите включить углеводы в свой рацион, то выбирайте безглютеновые каши: гречку, пшено, киноа, амарант и другие.
  • Молочные и кисломолочные продукты (даже при хорошей переносимости лактозы), молочная продукция (фрукты с йогуртом, каша молочная, творожок с ягодами, сухофруктами). Эти продукты вызывают брожение и вздутие кишечника, перед сном нам это ни к чему!
  • Растительные продукты, вызывающие процессы брожения (сладкий красный перец, яблоко). Это правило касается людей с дискинезией.

Сладкие корнеплоды (морковь, горошек, свекла) вызывают ответную реакцию поджелудочной железы, создавая дополнительную нагрузку.

Придерживаясь правил питания, баланса в еде и режима питания, можно избавиться фактически от всех болезней и недугов, улучшить свое состояние, "прокачать" тело и, наконец, почувствовать прилив сил и энергии без доз кофеина и сладостей!

Раньше нутрициолог рассказала, почему появляются отеки на лице, одна из главных причин.

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