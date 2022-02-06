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Для здоров'я і стрункої фігури: які продукти категорично не можна їсти на вечерю

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Неділя 06 лютого 2022 19:09
Для здоров'я і стрункої фігури: які продукти категорично не можна їсти на вечерю Знову вечірня піца з друзями? (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

"Можна ввечері насіння?", "А якщо хочу м'яса?", "Можна сирком перекусити або випити кефір перед сном?". Подібні питання задають дієтологам постійно!

Люди розуміють вплив харчування на здоров'я, але, на жаль, не завжди виходить його контролювати. Навіть якщо ви дотримуєтеся корисних звичок, трапляються порушення і зриви.

Нутриціолог і дієтолог Анна Гоголєва у своєму блозі про здорове харчування назвала, які продукти категорично не можна обирати для вечері.

Для здоров'я і стрункої фігури: які продукти категорично не можна їсти на вечерюЩо краще їсти ввечері (фото: pexels.com)

Чого не варто їсти ввечері⠀

  • Продукти з високим глікемічним індексом. Фрукти, солодощі, кисломолочні та молочні продукти. І відверто шкідливі продукти для організму: випічка, цукерки та інші "швидкі" вуглеводи.

Вони навантажують підшлункову залозу і запускають механізми глікації в організмі, запальні процеси, інсулінрезистентність, діабет, артроз, проблеми зі шкірою і знижують засвоюваність корисних речовин і вітамінів.

  • М'ясо, особливо важкі волокнисті види (яловичина, телятина). Ці продукти викликають найтриваліше бродіння в кишечнику і можуть привести до подразнення і проблем з нирками і печінкою.

Для здоров'я і стрункої фігури: які продукти категорично не можна їсти на вечерюЯкі вечеря стала звичною? (фото: pexels.com)

  • Швидкі вуглеводи і злакові каші. Запам'ятайте, навіть найлегші, на перший погляд, каші при розщепленні утворюють велику кількість цукру. Тому якщо ви хочете включити вуглеводи в свій раціон, то вибирайте беглютенові каші: гречку, пшоно, кіноа, амарант і інші.
  • Молочні та кисломолочні продукти (навіть при гарній переносимості лактози), молочна продукція (фрукти з йогуртом, каша молочна, сирок з ягодами, сухофруктами). Ці продукти викликають бродіння і здуття кишечника, перед сном нам це ні до чого!
  • Рослинні продукти, що викликають процеси бродіння (солодкий червоний перець, яблуко). Це правило стосується людей з дискінезією.

Солодкі коренеплоди (морква, горошок, буряк) викликають відповідну реакцію підшлункової залози, створюючи додаткове навантаження.

Дотримуючись правил харчування, балансу в їжі і режиму харчування, можна позбутися фактично від усіх хвороб і недуг, поліпшити свій стан, "прокачати" тіло і, нарешті, відчути прилив сил і енергії без доз кофеїну і солодощів.

Раніше нутриціолог розповіла, чому з'являються набряки на обличчі, одна з головних причин.

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