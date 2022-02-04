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Отеки и бессонница: как легко определить, чего не хватает организму - диетолог

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 08:09
Отеки и бессонница: как легко определить, чего не хватает организму - диетолог Если организму чего-то не хватает, это сказывается на внешности сразу же (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Отеки и бессонница могут говорить о недостатке... белка. "Какой еще белок, зачем он мне, я что – спортсмен?", – подумает кто-то и станет налегать на овощи и зелень, чтобы оставаться здоровым и энергичным.

Но протеины нужны не только спортсменам и людям с высокой физической активностью, рассказала в своем блоге о здоровом питании Анна Гоголева.

Белок обеспечивает здоровьем совершенно разные системы организма и участвует во многих процессах:

  • в строительстве клеток, необходимых для формирования мышцей и тканей тела,
  • необходим для поддержания хорошего настроения и эмоционального состояния, так как участвует в синтезе нейромедиатора серотонина,
  • необходим для формирования коллагена и поддержания тонуса кожи,
  • отвечает за регенерацию тканей, способствует быстрому заживлению ран,
  • принимают участие в водно-солевом обмене, жизненно необходим для красоты ногтей, волос и защиты от отеков.

Отеки и бессонница: как легко определить, чего не хватает организму - диетолог

Как определить, что не хватает протеина (фото: pexels.com)

Как определить, что белка явно не хватает

Можно свериться по симптомам, которые перечислила диетолог, и понаблюдать за собой: если увидите больше 3, то вполне возможно, что дефицит белка все же есть.⠀

  1. Упадок настроения, бессонница.
  2. Или, наоборот, сонное состояние, раздражительность.
  3. Резкая потеря коллагенах, тусклая кожа, морщины и сухость.
  4. Долгое заживление ран и порезов.
  5. Появление отечности, слабости мышц, быстрая утомляемость, мышцы болят даже при небольшой прогулке.
  6. Отсутствие энергии и постоянное чувство голода.

Норма протеина для человека в день

Нам необходимо примерно 1,3 грамма белка на каждый килограмм веса! По статистике употребления продуктов, ежедневно рацион человека составляют: почти 80-85 % быстрые углеводы и крупы, около 70% – употребляют мяса и только 40-45 % едят рыбу и полезные растительные протеины.

Помните, в отличие от жиров и углеводов, протеины в организме не накапливаются. Поэтому важно следить за своим рационом и отказываться от нерациональных диет и несбалансированного питания.

Раньше нутрициолог рассказала, какого минерала, если энергия на нуле.

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