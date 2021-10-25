Женщины теряют больше, чем мужчины: врач назвала, какого элемента не хватает при вечной усталости

Всем, кто жалуется на частую, а то и вовсе хроническую усталость, стоит проверить уровень железа в организме.
Почему именно железо? Главная его функция - доставка кислорода, благодаря которому у нас есть возможность извлекать из белков, жиров и углеводов энергию, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
Источник здоровья на долгие годы (фото: pexels.com)
Известно, что из животных продуктов поступает гемовое железо и оно усваивается лучше. Всасываемость негемового железа (из растительных продуктов) сильно зависит от другой пищи, которую вы едите, приема лекарственных препаратов, кислотности желудка.
Есть вещества, которые помогают всасыванию железа (кофакторы): витамин С, органические кислоты.
И есть такие, которые мешают: молочные продукты, бобовые, чай, кофе.
Обмен железа нарушается если:
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