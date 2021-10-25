Женщины теряют больше, чем мужчины: врач назвала, какого элемента не хватает при вечной усталости

Как вернуть себе энергию (фото: pexels.com)

Железо входит в состав белка гемоглобина, транспортирующего кислород. Из-за недостатка железа, нарушается его поступление к тканям и органам.

Всасывание железа происходит энтероцитами - клетками двенадцатиперстной кишки и тонкой кишки. Затем железо проникает в плазму крови и связывается там с транспортным белком трансферрином, который образуется в печени. При снижении концентрации железа синтез трансферрина возрастает, чтобы он смог связаться даже с небольшим его количеством.

Железо используется для синтеза гемоглобина, миоглобина и ферментов. Оставшееся запасается в виде ферритина, который хранится в печени, селезенке и костном мозге. В случае необходимости железо может быстро из него высвобождаться.

Выводится железо вместе с отмершим эпителием, мочой, слюной и желчью. Важная особенность обмена железа в том, что количество выводимого из организма железа ограничено. Женщины теряют в среднем в два раза больше железа, чем мужчины.

Источник здоровья на долгие годы (фото: pexels.com)

Известно, что из животных продуктов поступает гемовое железо и оно усваивается лучше. Всасываемость негемового железа (из растительных продуктов) сильно зависит от другой пищи, которую вы едите, приема лекарственных препаратов, кислотности желудка.

Что мешает всасыванию железа

Есть вещества, которые помогают всасыванию железа (кофакторы): витамин С, органические кислоты.

И есть такие, которые мешают: молочные продукты, бобовые, чай, кофе.

Обмен железа нарушается если: