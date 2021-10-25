Жінки втрачають більше, ніж чоловіки: лікар назвала, якого елементу не вистачає при вічній втомі

Як повернути собі енергію (фото: pexels.com)
- Залізо входить до складу білка гемоглобіну, що транспортує кисень. Через нестачу заліза, порушується його надходження до тканин і органів.
- Всмоктування заліза відбувається ентероцитами - клітинами дванадцятипалої кишки і тонкої кишки. Потім залізо проникає в плазму крові і зв'язується там з транспортним білком трансферрином, який утворюється в печінці. При зниженні концентрації заліза синтез трансферину зростає, щоб він зміг зв'язатися навіть з невеликою його кількістю.
- Залізо використовується для синтезу гемоглобіну, міоглобіну і ферментів. Те, що залишилося, запасається у вигляді феритину, який зберігається в печінці, селезінці і кістковому мозку. У разі необхідності залізо може швидко з нього вивільнятися.
- Виводиться залізо разом з відмерлим епітелієм, сечею, слиною і жовчю. Важлива особливість обміну заліза в тому, що кількість виведеного з організму заліза обмежена. Жінки втрачають в середньому в два рази більше заліза, ніж чоловіки.
Джерело здоров'я на довгі роки (фото: pexels.com)
Відомо, що з тваринних продуктів надходить гемове залізо і воно засвоюється краще. Всмоктуваність негемового заліза (з рослинних продуктів) сильно залежить від іншої їжі, яку ви їсте, прийому лікарських препаратів, кислотності шлунка.
Що заважає всмоктуванню заліза
Є речовини, які допомагають всмоктуванню заліза (кофактори): вітамін С, органічні кислоти.
І є такі, які заважають: молочні продукти, бобові, чай, кава.
Обмін заліза порушується якщо:
- у вашому раціоні недостатньо джерел гемового заліза або кофакторів його засвоєння,
- ви втрачаєте багато заліза з зовнішніх або внутрішніх причин: операції, місячні, виразки, пухлини, кровоточать гемороїдальні вузли, донорство,
- у вас присутні вогнища хронічної інфекції.