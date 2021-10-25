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Жінки втрачають більше, ніж чоловіки: лікар назвала, якого елементу не вистачає при вічній втомі

Автор: Тетяна Турчанікова

Всім, хто скаржиться на часту, а то і зовсім хронічну втому, варто перевірити рівень заліза в організмі.

Чому саме залізо? Головна його функція - доставка кисню, завдяки якому у нас є можливість витягувати з білків, жирів і вуглеводів енергію, розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Як повернути собі енергію (фото: pexels.com)

  • Залізо входить до складу білка гемоглобіну, що транспортує кисень. Через нестачу заліза, порушується його надходження до тканин і органів.
  • Всмоктування заліза відбувається ентероцитами - клітинами дванадцятипалої кишки і тонкої кишки. Потім залізо проникає в плазму крові і зв'язується там з транспортним білком трансферрином, який утворюється в печінці. При зниженні концентрації заліза синтез трансферину зростає, щоб він зміг зв'язатися навіть з невеликою його кількістю.
  • Залізо використовується для синтезу гемоглобіну, міоглобіну і ферментів. Те, що залишилося, запасається у вигляді феритину, який зберігається в печінці, селезінці і кістковому мозку. У разі необхідності залізо може швидко з нього вивільнятися.
  • Виводиться залізо разом з відмерлим епітелієм, сечею, слиною і жовчю. Важлива особливість обміну заліза в тому, що кількість виведеного з організму заліза обмежена. Жінки втрачають в середньому в два рази більше заліза, ніж чоловіки.

Джерело здоров'я на довгі роки (фото: pexels.com)

Відомо, що з тваринних продуктів надходить гемове залізо і воно засвоюється краще. Всмоктуваність негемового заліза (з рослинних продуктів) сильно залежить від іншої їжі, яку ви їсте, прийому лікарських препаратів, кислотності шлунка.

Що заважає всмоктуванню заліза

Є речовини, які допомагають всмоктуванню заліза (кофактори): вітамін С, органічні кислоти.

І є такі, які заважають: молочні продукти, бобові, чай, кава.

Обмін заліза порушується якщо:

  1. у вашому раціоні недостатньо джерел гемового заліза або кофакторів його засвоєння,
  2. ви втрачаєте багато заліза з зовнішніх або внутрішніх причин: операції, місячні, виразки, пухлини, кровоточать гемороїдальні вузли, донорство,
  3. у вас присутні вогнища хронічної інфекції.

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