Без жира на боках: врач рассказала, как питаться зимой, чтобы не набрать лишних кило

Зимой нам необходимо питание, которое придаст организму сил и бодрости, без образования избыточного жира на боках.

Конечно, оно должно быть вкусное и легкое в приготовлении, чтобы не проводить много времени у плиты.

А еще- нескучное. И для этого необязательно покупать экзотические продукты, достаточно разнообразить блюда специями или маринадом, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.