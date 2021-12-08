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Без жира на боках: врач рассказала, как питаться зимой, чтобы не набрать лишних кило

Автор: Татьяна Турчаникова

Зимой нам необходимо питание, которое придаст организму сил и бодрости, без образования избыточного жира на боках.

Конечно, оно должно быть вкусное и легкое в приготовлении, чтобы не проводить много времени у плиты.

А еще- нескучное. И для этого необязательно покупать экзотические продукты, достаточно разнообразить блюда специями или маринадом, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Что есть и пить зимой (фото: pexels.com)

Что и как есть зимой, чтобы не поправиться: советы врача

  • Из специй для зимы подойдут кориандр, мята, корица, различные виды перцев, имбирь, шафран.
  • Сокращение светового дня и низкая температура влияют на защитные функции организма. Выбирайте сезонные продукты, чтобы получить максимум витаминов и избежать простуд.
  • Не переедайте, уберите перекусы, особенно углеводные. Готовьте дома, используйте щадящую термообработку продуктов: тушение, запекание, сувид, на пару.

Согревающие специи (фото: pexels.com)

  • Не забывайте о ферментированных продуктах - натуральном источнике пробиотических культур для нашего микробиома. Также они важны для увеличения антител и укрепления иммунной системы.
  • Полезно пить костный бульон и готовить еду на его основе. Это горячее и очень питательное блюдо содержит коллаген, насыщено минералами и аминокислотами, легко усваивается.
  • Фитонцидами, которые борются с микробами, богаты лук и чеснок. Не бойтесь добавлять эти продукты в свой рацион.
  • Некоторые считают, что пить воды зимой нужно совсем немного. Несмотря на то, что мы меньше потеем, все равно теряется немало влаги. Холодный воздух сушит кожу так же, как и горячий летом. Вода необходима для нормального пищеварения, работы кровеносной системы.
  • Кроме чистой воды, полезно пить общеукрепляющие травяные чаи.

Раньше диетолог рассказала, почему дети переедают, как не довести до ожирения.

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