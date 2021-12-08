Без жиру на боках: лікар розповіла, як харчуватися взимку, щоб не набрати зайвих кіло

Взимку нам необхідно харчування, яке додасть організму сил і бадьорості, без утворення надлишкового жиру на боках.
Звичайно, воно повинно бути смачне і легке в приготуванні, щоб не проводити багато часу біля плити.
А ще - ненудне. І для цього необов'язково купувати екзотичні продукти, досить урізноманітнити страви спеціями або маринадом, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Що їсти і пити взимку (фото: pexels.com)
Що і як їсти взимку, щоб не набрати: поради лікаря
Зі спецій для зими підійдуть коріандр, м'ята, кориця, різні види перців, імбир, шафран.
Скорочення світлового дня і низька температура впливають на захисні функції організму. Обирайте сезонні продукти, щоб отримати максимум вітамінів і уникнути застуд.
Не переїдайте, приберіть перекушування, особливо - вуглеводні.
Готуйте вдома, використовуйте щадну термообробку продуктів: наприклад, запікання, готування на пару.
Зігріваючі спеції (фото: pexels.com)
Не забувайте про ферментовані продукти - натуральне джерело пробіотичних культур для нашого мікробіома. Також вони важливі для збільшення антитіл і зміцнення імунної системи.
Корисно пити кістковий бульйон і готувати їжу на його основі. Це гаряче і дуже поживне блюдо містить колаген, насичене мінералами і амінокислотами, легко засвоюється.
Фітонцидами, які борються з мікробами, багаті цибуля і часник. Не бійтеся додавати ці продукти в свій раціон.
Дехто вважає, що пити води взимку потрібно зовсім небагато. Незважаючи на те, що ми менше потіємо, все одно втрачається чимало вологи. Холодне повітря сушить шкіру так само, як і гаряче - влітку. Вода необхідна для нормального травлення, роботи кровоносної системи.
Крім чистої води, корисно пити загальнозміцнюючі трав'яні чаї.