Астрологи назвали самые удачные и плохие дни мая для всех знаков Зодиака

Многие люди стараются придерживаться "правил" лунного календаря для всех знаков Зодиака, чтобы знать самые удачные и неблагоприятные дни.
Кому в какие дни мая 2022 повезет, а в какие даты следует быть предельно осторожными, рассказали астрологи ресурса Astromix.
Овен - 8, 9, 17, 18
Телец - 10, 11, 19, 20
Близнецы - 12, 13, 21, 22
Рак - 14, 15, 16, 23, 24
Лев - 17, 18, 25, 26
Дева - 1, 19, 20, 27, 28, 29
Весы - 2, 3, 4, 21, 22, 30, 31
Скорпион - 5, 6, 7, 23, 24
Стрелец - 8, 9, 25, 26
Козерог - 1, 10, 11, 27, 28, 29
Водолей - 2, 3, 4, 12, 13, 30, 31
Рыбы - 5, 6, 7, 14, 15, 16
Овен - 12, 13
Телец - 14, 15, 16
Близнецы - 17, 18
Рак - 19, 20
Лев - 21, 22
Дева - 23, 24
Весы - 25, 26
Скорпион - 1, 27, 28, 29
Стрелец - 2, 3, 4, 30, 31
Козерог - 5, 6, 7
Водолей - 8, 9
Рыбы - 10, 11
Напомним, что в основе лунного календаря лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.
Лунный календарь на май 2022 (t.me/astromixnet)
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