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Астрологи назвали самые удачные и плохие дни мая для всех знаков Зодиака

Астрологи назвали удачные и неудачные дни в мае 2022 (коллаж: Lite)
Автор: Lite

Многие люди стараются придерживаться "правил" лунного календаря для всех знаков Зодиака, чтобы знать самые удачные и неблагоприятные дни.

Кому в какие дни мая 2022 повезет, а в какие даты следует быть предельно осторожными, рассказали астрологи ресурса Astromix.

Благоприятные дни в мае

Овен - 8, 9, 17, 18

Телец - 10, 11, 19, 20

Близнецы - 12, 13, 21, 22

Рак - 14, 15, 16, 23, 24

Лев - 17, 18, 25, 26

Дева - 1, 19, 20, 27, 28, 29

Весы - 2, 3, 4, 21, 22, 30, 31

Скорпион - 5, 6, 7, 23, 24

Стрелец - 8, 9, 25, 26

Козерог - 1, 10, 11, 27, 28, 29

Водолей - 2, 3, 4, 12, 13, 30, 31

Рыбы - 5, 6, 7, 14, 15, 16

Неудачные дни в мае

Овен - 12, 13

Телец - 14, 15, 16

Близнецы - 17, 18

Рак - 19, 20

Лев - 21, 22

Дева - 23, 24

Весы - 25, 26

Скорпион - 1, 27, 28, 29

Стрелец - 2, 3, 4, 30, 31

Козерог - 5, 6, 7

Водолей - 8, 9

Рыбы - 10, 11

Напомним, что в основе лунного календаря лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.

Лунный календарь на май 2022 (t.me/astromixnet)

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