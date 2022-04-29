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Астрологи назвали найвдаліші і найгірші дні травня для всіх знаків Зодіаку

Астрологи назвали вдалі і невдалі дні в травні 2022 (колаж: Lite)
Автор: Lite

Багато людей намагаються дотримуватися "правил" місячного календаря для всіх знаків Зодіаку, щоб знати найвдаліші і несприятливі дні.

Кому в які дні травня 2022 пощастить, а в які дати слід бути гранично обережними, розповіли астрологи ресурсу Astromix.

Сприятливі дні в травні

Овен - 8, 9, 17, 18

Телець - 10, 11, 19, 20

Близнюки - 12, 13, 21, 22

Рак - 14, 15, 16, 23, 24

Лев - 17, 18, 25, 26

Діва - 1, 19, 20, 27, 28, 29

Терези - 2, 3, 4, 21, 22, 30, 31

Скорпіон - 5, 6, 7, 23, 24

Стрілець - 8, 9, 25, 26

Козеріг - 1, 10, 11, 27, 28, 29

Водолій - 2, 3, 4, 12, 13, 30, 31

Риби - 5, 6, 7, 14, 15, 16

Невдалі дні в травні

Овен - 12, 13

Телець - 14, 15, 16

Близнюки - 17, 18

Рак - 19, 20

Лев - 21, 22

Діва - 23, 24

Терези - 25, 26

Скорпіон - 1, 27, 28, 29

Стрілець - 2, 3, 4, 30, 31

Козеріг - 5, 6, 7

Водолій - 8, 9

Риби - 10, 11

Нагадаємо, що в основі місячного календаря лежить період зміни фаз місяця, тобто синодичний місяць.

Місячний календар на травень 2022 (t.me/astromixnet)

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