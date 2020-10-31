Насыщенно и легко: гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 2 по 8 ноября

Астрологи рассказали, кому из женщин невероятно повезет в делах и любви на этой неделе

Гороскоп на ноябрь 2020 года сулит кардинальные изменения во всех сферах жизни большинству представителей зодиакального созвездия. Последний осенний месяц будет очень насыщенным, наполненный задачами, трудностями и встречами.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 2 по 8 ноября, и дали советы, как обойти все трудности легко. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

В начале ноября звезды и планеты дадут активную поддержку для активной работы и достижения новых целей. Если не отворачиваться от перспективных задач, то появятся огромные новые возможности. Энергию стоит направить на решение важных вопросов, а награда за плодотворную неделю ожидает на выходных. Не стоит бояться трудностей и с понедельника астрологи рекомендуют активно включиться в работу.

Женщина-Телец

Ноябрь нужно начать с приведения чувств и эмоций в гармонию и не тратить свое время на бесполезные обиды. Если настроиться на успех, то получится выполнить не только запланированные дела, но и насладиться взаимными чувствами, пообщаться с друзьями и даже найти время для хобби. Для удачной недели нужно регулярно восстанавливать энергию и настраиваться на позитивное мышление даже в трудных вопросах.

Женщина-Близнецы

Астрологи обещают на этой неделе романтические приключения, и личная жизнь окажется на первом месте. Стоит воспользоваться эмпатией, чтобы понимать чувства близких людей и окружения. Постарайтесь предстать в выгодном свете перед новыми знакомыми и своей семьей. Работа будет очень важна и энергетика планет и звезд поможет завершить все важные дела. А вот что-то новое затевать пока не рекомендуется.

Женщина-Рак

Для того чтобы достичь успеха, нужно активизировать самые сильные черты характера. Смелость и упорство не позволят манипуляторам добиться своих целей. Постарайтесь выставить защиту, чтобы не тратить силы на неприятное общение. Работу не откладывайте, нацельтесь на завершение давних проектов. Будьте внимательнее, чтобы не допустить досадных промахов.

Женщина-Лев

Звезды и планеты дадут мощную поддержку уже с понедельника и активность нужно направить на решение насущных проблем, чтобы приблизить новые цели и долгожданный успех. В начале недели получится поставить точку в текущих вопросах, а ближе к выходных ожидается гармония в романтических отношениях и семье.

Женщина-Дева

Обратите внимание в ближайшие дни на дом и семью, вашим близким очень нужна поддержка. Уделите время своим близким, а также не забывайте о друзьях. В конце недели звезды сулят одиноким Девам приятное романтическое знакомство, постарайтесь не пропустить его в рутинной работе.

Женщина-Весы

Начало ноября подарит Весам удивительные возможности и удача будет сопутствовать в любой работе, начинаниях и делах. Женская энергия поможет справиться с трудностями, и даст силы покорить новые вершины без особого труда. Чтобы все складывалось удачно – начинайте каждый день с улыбки.

Женщина-Скорпион

Обрести поддержку и душевное равновесие на этой неделе Скорпионам помогут близкие люди и друзья. Их поддержка поможет достичь новые успехов и решить давно запутанные дела. Силы также добавят дома, члены семьи. На этой неделе все планеты будут гармоничны и никаких причин для встряски не прогнозируется. Важное правило на ближайшую неделю – работу оставлять за порогом дома и наслаждаться отдыхом и уютом.

Женщина-Стрелец

Неделя будет очень благоприятной для решения любых вопросов и планирования. В понедельник не торопитесь сразу все решать и активничать, оцените весь спектр поставленных задач. Четкий график и план помогут без труда закончить начатое, начать новое и привести в порядок текущее. Также освободите время для шоппинга, романтической встречи и приятных женских дел.

Женщина-Козерог

В начале недели вам придется принять самостоятельное решение. Не идите на поводу у провокаторов и манипуляторов, они не помогут достичь поставленных задач и будут сильно тормозить реализацию талантов. Отделите свою собственную работу и задачи от чужой, свои принципы и желания – от навязанных. Если у вас это получится, то вы привлечете позитивные изменения в свою жизнь.

Женщина-Водолей

Ваше осознание собственной ценности будут значить больше на этой неделе, чем поддержка планет и звезд. Уверенность в собственных силах, оптимизм и желание добиться победы, помогут справиться с любыми задачами. Добиться комфорта вам поможет способность вовремя распознавать токсичных людей. Именно они заставляют вас испытывать недовольство собой и чувство вины.

Женщина-Рыбы

С понедельника ожидается легкость и простота, и до четверга стоит браться за важные дела. А вот после 5 ноября планеты войдут в диссонанс и нужно быть осторожнее. Могут возникнуть недопонимания с коллегами и семьей, это сильно повлияет на работоспособности и настроение. Постарайтесь достигнуть внутреннего равновесия. Это поможет исправить ситуацию.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали главных счастливчиков на этих выходных, 31 октября – 1 ноября.