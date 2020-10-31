Насичено і легко: гороскоп для всіх жінок по знаку Зодіаку з 2 по 8 листопада

Астрологи розповіли, кому з жінок неймовірно пощастить в справах і любові на цьому тижні

Гороскоп на листопад 2020 року обіцяє кардинальні зміни в усіх сферах життя більшості представників зодіакального сузір'я. Останній осінній місяць буде дуже насиченим, наповнений завданнями, труднощами та зустрічами.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 2 по 8 листопада, і дали поради, як обійти всі труднощі легко. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

На початку листопада зірки та планети дадуть активну підтримку для активної роботи та досягнення нових цілей. Якщо не відвертатися від перспективних завдань, то з'являться величезні нові можливості. Енергію варто спрямувати на розв'язання важливих питань, а нагорода за плідний тиждень очікує на вихідних. Не варто боятися труднощів і з понеділка астрологи рекомендують активно включитися в роботу.

Жінка-Телець

Листопад потрібно почати з приведення почуттів і емоцій в гармонію і не витрачати свій час на непотрібні образи. Якщо налаштуватися на успіх, то вийде виконати не тільки заплановані справи, але і насолодитися взаємними почуттями, поспілкуватися з друзями та навіть знайти час для хобі. Для вдалого тижня потрібно регулярно відновлювати енергію і налаштовуватися на позитивне мислення навіть у важких питаннях.

Жінка-Близнюки

Астрологи обіцяють на цьому тижні романтичні пригоди, і особисте життя опиниться на першому місці. Варто скористатися емпатією, щоб розуміти почуття близьких людей та оточення. Постарайтеся постати у вигідному світлі перед новими знайомими та своєю родиною. Робота буде дуже важлива й енергетика планет і зірок допоможе завершити всі важливі справи. А от щось нове затівати поки не рекомендується.

Жінка-Рак

Для того, щоб досягти успіху, потрібно активізувати самі сильні риси характеру. Сміливість і завзятість не дозволять маніпуляторам домогтися своїх цілей. Постарайтеся виставити захист, щоб не витрачати сили на неприємне спілкування. Роботу не відкладайте, націльтеся на завершення давніх проєктів. Будьте уважнішими, щоб не допустити прикрих промахів.

Жінка-Лев

Зірки та планети дадуть потужну підтримку вже з понеділка й активність потрібно спрямувати на розв'язання нагальних проблем, щоб наблизити нові цілі та довгоочікуваний успіх. На початку тижня вийде поставити крапку в поточних питаннях, а ближче до вихідних очікується гармонія в романтичних стосунках і сім'ї.

Жінка-Діва

Зверніть увагу найближчими днями на будинок і сім'ю, вашим близьким дуже потрібна підтримка. Приділіть час своїм близьким, а також не забувайте про друзів. Наприкінці тижня зірки обіцяють одиноким Дівам приємне романтичне знайомство, постарайтеся не пропустити його в рутинній роботі.

Жінка-Терези

Початок листопада подарує Терезам дивовижні можливості й удача буде супроводжувати в будь-якій роботі, починаннях і справах. Жіноча енергія допоможе впоратися з труднощами, і дасть сили підкорити нові вершини без особливої праці. Щоб все складалося вдало – починайте кожен день з усмішки.

Жінка-Скорпіон

Здобути підтримку і душевну рівновагу на цьому тижні Скорпіонам допоможуть близькі люди та друзі. Їх підтримка допоможе досягти нових успіхів і вирішити давно заплутані справи. Сили також додадуть вдома, члени сім'ї. На цьому тижні всі планети будуть гармонійними та жодних причин для струсу не прогнозується. Важливе правило на найближчий тиждень – роботу залишати за порогом будинку і насолоджуватися відпочинком і затишком.

Жінка-Стрілець

Тиждень буде дуже сприятливим для розв'язання будь-яких питань і планування. У понеділок не поспішайте відразу все вирішувати та проявляти активність, оцініть весь спектр поставлених завдань. Чіткий графік і план допоможуть без зусиль закінчити розпочате, розпочати нове та упорядковувати поточне. Також звільніть час для шопінгу, романтичної зустрічі та приємних жіночих справ.

Жінка-Козоріг

На початку тижня вам доведеться прийняти самостійне рішення. Не йдіть на поводу у провокаторів і маніпуляторів, вони не допоможуть досягти поставлених завдань і будуть сильно гальмувати реалізацію талантів. Відокремте свою власну роботу та завдання від чужої, свої принципи та бажання – від нав'язаних. Якщо у вас це вийде, то ви залучите позитивні зміни у своє життя.

Жінка-Водолій

Ваше усвідомлення власної цінності будуть значити більше на цьому тижні, ніж підтримка планет і зірок. Впевненість у власних силах, оптимізм і бажання домогтися перемоги, допоможуть впоратися з будь-якими завданнями. Домогтися комфорту вам допоможе здатність вчасно розпізнавати токсичних людей. Саме вони змушують вас відчувати незадоволеність собою і почуття провини.

Жінка-Риби

З понеділка очікується легкість і простота, і до четверга варто братися за важливі справи. А ось після 5 листопада планети увійдуть в дисонанс і потрібно бути обережніше. Можуть виникнути непорозуміння з колегами та родиною, це сильно вплине на працездатність і настрій. Постарайтеся досягти внутрішньої рівноваги. Це допоможе виправити ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали головних щасливчиків на цих вихідних, 31 жовтня – 1 листопада.