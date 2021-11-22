Цены пробили дно - как проходит Черная пятница в "АЛЛО"

Black Friday состоится в эту пятницу, но многие ритейлеры уже начали предлагать широкий ассортимент товаров с дисконтом. В АЛЛО Черная Пятница 2021 точно будет жаркой. Интернет-магазин порадует шопоголиков не только солидными скидками, но и рядом дополнительных бонусов, подготовленных специально к главной распродаже года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Хотя традиция предновогодних распродаж возникла в США, постепенно чернопятничные скидки начали проникать и в нашу страну. Многие ритейлеры отходят от практики раздутых прайсов и перечеркнутых цен, предлагая клиентам действительно неплохие скидки. Ведь от распродаж выигрывает не только потребитель, но и сам ритейлер: благодаря дисконтам предприниматель может привлечь дополнительных покупателей, а также повысить доходы за счет большого оборота. А в этом году ожидается еще больший ажиотаж. Эксперты прогнозируют рост цен после распродажи из-за дефицита электроники. Так что если планируете обновить технику или порадовать близких топовым гаджетом, лучшего времени, чем сейчас, не будет.
Национальный маркетплейс "АЛЛО" уже не первый год проводит для клиентов распродажу, приуроченную к Черной пятнице. В этом году покупателей ждут скидки до 50% и даже больше. Вот одни из наиболее интересных предложений от ритейлера:
Приобрести товары со скидкой можно будет как в онлайне, так и офлайн. Магазин "АЛЛО" беспокоится о здоровье клиентов, для обеспечения безопасности покупателей действуют особые "карантинные" предложения:
Не оттягивайте приобретение на последний момент: количество товаров на складах ограничено, а желающих порадовать себя топовым гаджетом много. Так что советуем уже сейчас перейти на сайт "АЛЛО" или посетить ближайший к вам магазин, чтобы приобрести качественную и недорогую технику!
Как сообщалось, в сентябре национальному маркетплейсу "АЛЛО" исполнилось 23 года.