Ціни пробили дно - як проходить Чорна п'ятниця в "АЛЛО"

Black Friday відбудеться цієї п'ятниці, але багато рітейлерів вже почали пропонувати широкий асортимент товарів з дисконтом. В АЛЛО Чорна П'ятниця 2021 точно буде спекотною. Інтернет-магазин порадує шопоголіків не лише солідними знижками, а й низкою додаткових бонусів, підготовлених спеціально до головного розпродажу року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Хоча традиція передноворічних розпродажів виникла у США, поступово чорноп'ятничні знижки почали проникати і до нашої країни. Багато рітейлерів відходять від практики роздутих прайсів і перекреслених цін, пропонуючи клієнтам справді непогані знижки. Адже від розпродажів виграє не лише споживач, а й сам рітейлер: завдяки дисконтам підприємець може залучити додаткових покупців, а також підвищити прибутки за рахунок великого обігу. А цього року очікується ще більший ажіотаж. Експерти прогнозують зростання цін після розпродажу через дефіцит електроніки. Тож якщо плануєте оновити техніку чи порадувати близьких топовим гаджетом, кращого часу, ніж зараз, не буде.
Національний маркетплейс "АЛЛО" вже не перший рік проводить для клієнтів розпродаж, присвячений Чорній п'ятниці. Цього року на покупців чекають знижки до 50% і навіть більше. Ось одні з найцікавіших пропозицій від рітейлера:
Придбати товари зі знижкою можна буде як онлайн, так і офлайн. Магазин "АЛЛО" турбується про здоров'я клієнтів, для забезпечення безпеки покупців діють особливі "карантинні" пропозиції:
Не відтягуйте придбання на останній момент: кількість товарів на складах обмежена, а бажаючих порадувати себе гаджетом багато. Тож радимо вже зараз перейти на сайт "АЛЛО" або відвідати найближчий до вас магазин, щоб придбати якісну та недорогу техніку!
Як повідомлялося, у вересні національному маркетплейсу "АЛЛО" виповнилося 23 роки.