12 хороших новогодних фильмов для тех, кому надоело смотреть "Один дома"

Перед Новым годом 2021 известная украинская певица RIYA, которая не так давно показала красивый клип на основе своего home video, призналась: избрать годный праздничный фильм для нее – большая мука.
"Часто я на это трачу более часа и в итоге не выбираю ничего", – говорит поп-звезда.
Но сегодня артистка все же решила поделиться своим любимым картинами с читателями РБК-Украина. И эти фильмы однозначно создадут вам хорошее праздничное настроение накануне Нового года и Рождества.
Предупреждаем! В топе нет фильма "Один дома"! :)
RIYA (фото: пресс-служба певицы)
Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен (2006)
Посмеяться от души – про этот фильм. Здесь есть все для хорошего настроения: яркая картинка, юмор, замечательный состав актеров во главе с непревзойденным Дени де Вито.
Рождественские хроники (2018)
А можете представить Санту за рулем спорткара, который убегает от полиции? Верить или нет – выбор каждого, но почему бы не позволить себе почувствовать эту волшебную эйфорию зимнего чуда.
Волшебная лавка (2007)
Когда я увидела в главных ролях Дастина Гофмана и Натали Портман – без сомнений села к просмотру. И не ошиблась с выбором. Фильм из разряда "Ночь в музее" только в магазине с живыми игрушками. Сказочка для взрослых и детей - каждый будет в восторге.
Секретная служба Санта Клауса (2011)
Мне нравится, когда старую историю переформатируют на современное видение. Будто Санта и его команда не мистические существа, а сверхсовременная технологическая группа.
Холодное сердце (2013)
Я не знаю людей, которым бы не понравился этот мульт. Он невероятный. Одни песни в нем чего стоят. Я вообще фанат мультиков. И это в моем топе в лидерах.
Рождество на двоих (2019)
Меланхоличный и с ноткой печали, но мое сердце фильм зацепил. После него всегда хочется покрепче обнять своих любимых людей. В нем много добра и веры.
RIYA (фото: пресс-служба певицы)
Отпуск по обмену (2006)
Я смотрю этот фильм не только перед праздниками, а всегда, когда немножко скучаю. Это шедевральная картина с простым, но важным смыслом, замечательными любимыми актерами и атмосферой.
Кто в доме папа (2015 и 2017)
Обожаю фильмы с Уиллом Феррелом. Они подкупают своей непосредственностью и простотой. Это кино не исключение.
Эльф (2003)
Опять Уилл Феррел – и этим все сказано. Смотреть фильм без улыбки и умиления просто невозможно.
Гринч (2018)
Не люблю одноименный фильм, а мультик очень понравился. Гринч такой симпатичный, хоть и изначально негативный персонаж, в котором иногда узнаешь себя. Какая-то магия от этого мультфильма – всегда чувствуешь хорошее послевкусие.
Рождество с неудачниками (2004)
Замечательная комедия без пошлости и с интересной идеей про пару, которая решила быть не как все, и отменить свое Рождество.
Приключения Паддингтона (2014 и 2017)
Тот фильм, когда не надо ничего добавлять больше, чем просто: трогательный и искренний мишка, добро и сказка.
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