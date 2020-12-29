12 хороших новорічних фільмів для тих, кому набридло дивитися "Сам удома"

Перед Новим роком 2021 відома українська співачка RIYA, яка не так давно показала красивий кліп на основі свого home video, зізналася: обрати вартісний святковий фільм для неї – велика мука.

"Часто я на це витрачаю понад годину і в результаті не обираю нічого", – каже поп-зірка.

Але сьогодні артистка все ж вирішила поділитись своїми улюбленим картинами з читачами РБК-Україна. І ці фільми однозначно створять вам гарний святковий настрій напередодні Нового року та Різдва.

Попереджаємо! У топі немає фільму "Сам удома"! :)

RIYA (фото: прес-служба співачки)

Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонено (2006)

Посміятись від душі – про цей фільм. Тут є все для гарного настрою: яскрава картинка, гумор, чудовий склад акторів на чолі з неперевершеним Дені де Віто.

Різдвяні хроніки (2018)

А можете уявити Санту за кермом спорткару, який тікає від поліції? Вірити чи ні – вибір кожного, але чому б не дозволити собі відчути цю чарівну ейфорію зимового дива.

Чарівна крамничка (2007)

Коли я побачила у головних ролях Дастіна Гофмана і Наталі Портман – без сумнівів сіла до перегляду. І не помилилась із вибором. Фільм із розряду "Ніч у музеї" тільки у магазині з живими іграшками. Казочка для дорослих і дітей - кожен буде в захваті.

Секретна служба Санта Клауса (2011)

Мені подобається, коли стару історію переформатовують на сучасне бачення. Ніби Санта і його команда не містичні створіння, а надсучасна технологічна група.​​​​​​​

Холодне серце (2013)

Я не знаю людей, яким би не сподобався цей мульт. Він неймовірний. Одні пісні в ньому чого варті. Я взагалі фанат мультиків. І цей у моєму топі у лідерах.

Різдво на двох (2019)

Меланхолійний і з ноткою печалі, але моє серце фільм зачепив. Після нього завжди хочеться міцніше обійняти своїх коханих людей. У ньому багато добра і віри.

RIYA (фото: прес-служба співачки)​​​​​​​

Відпустка за обміном (2006)

Я дивлюсь цей фільм не лише перед святами, а завжди, коли трішки сумую. Це шедевральна картина з простим, але важливим смислом, чудовими улюбленими акторами і атмосферою.

Хто в домі тато (2015 і 2017)

Обожнюю фільми з Вілом Феррелом. Вони підкуповують своєю безпосередністю і простотою. Це кіно не виняток.

Ельф (2003)

Знову Віл Феррел і цим все сказано. Дивитись фільм без посмішки і розчулення просто неможливо.

Грінч (2018)

Не люблю однойменний фільм, а мультик дуже сподобався. Грінч такий симпатичний, хоч і спочатку негативний, персонаж, у якому інколи впізнаєш себе. Якась магія від цього мультфільму – завжди відчуваєш гарний післясмак.

Різдво з невдахами (2004)

Чудова комедія без вульгарності і з цікавою ідеєю про пару, яка вирішила бути не як всі, і скасувати своє Різдво.

Пригоди Паддінгтона (2014 і 2017)

Той фільм, коли не треба нічого додавати більше, ніж просто: зворушливий і щирий ведмедик, добро і казка.

RIYA з піснею "Щастя"

Раніше зірка "Голосу країни" назвала свій топ кращих серіалів, які вам теж сподобаються.