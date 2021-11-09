20 лет спустя: как сегодня выглядят и чем занимаются актеры "Гарри Поттера"

Как и многие звезды, слава к которым пришла рано, а ассоциация с героями приклеилась надолго, исполнителям главных персонажей пришлось долго избавляться от звания "актера одной роли". Впрочем, многие из них сумели вынести из участия бенефиты, переключиться на личную жизнь и примерить другие профессии.

Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт и Джоан Роулинг в начале съемок (фото: Getty Images)

Дэниел Рэдклифф приложил колоссальные усилия, чтобы запомниться другими работами. Он играл в театральных постановках, снимался в комедиях, хоррорах и драмах. В следующем году на экраны выйдет фильм «Затерянный город D», где он работает с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом. Но, пожалуй, пока что во внушительной фильмографии актера нет роли, ярче Гарри.

В личной жизни 32-летнего актера на данный момент известно не так много. С 2012-го года он начал встречаться с американской актрисой Эрин Дарк.



Дэниел Рэдклифф (фото: Getty Images)

Для Эммы Уотсон роль Гермионы стала проводником в мир кино - девочка получила ее, когда ей было всего 9 лет. Но несмотря на участие во многих других картинах, Уотсон никогда не воспринимала кинокарьеру всерьез. Активистка и феминистка, сегодня она выше ставит социальную деятельность, благотворительность, вопросы равенства полов и спасения планеты. Instagran 31-летней актрисы наполнен снимками ее проектов. А вот о личной жизни она не говорит.

Известно, что до 2017-го года Эмма два года встречалась с IT-специалистом Уильямом Найтом. В 2018-м несколько месяцев строила отношения с американским актером Кордом Оверстритом. А сейчвас ее сердце свободно.

Эммы Уотсон (фото: Getty Images)

В отличие от Дэниела Рэдклиффа, 33-летний Руперт Гринт никогда не страдал от славы своего персонажа. Напротив, он считает эту роль большой удачей - на съемочной площадке мальчик получил все необходимые актерские навыки. Правда, в его карьере было не так много удачных фильмов. Зато он переключился на сериалы, в которых удачно закрепился. Один из последних проектов парня - хоррор "Дом с прислугой".

Также Руперт может похвалиться удачно сложившейся личной жизнью. Еще в 2011-м он начал встречаться с британской актрисой Джорджией Грум. В мае прошлого года у них родилась дочка Уэнсдэй.

Руперт Гринт (фото: Getty Images; instagram.com/rupertgrint)

Исполнитель роли Драко Малфоя, 34-летний Том Фелтон, даже после громкого успеха "Гарри Поттера" собирался покинуть киноиндустрию и посвятить себя вполне земной профессии специалиста по рыбному делу. Но на радость фанатов передумал. Парень снялся в нескольких разноплановых фильмах, включая "Анна и король" и "Исчезнувший", но новую звездную роль, способную переплюнуть Драко, еще ждет. Также Том увлекается музыкой - на его счету два альбома.

О личной жизни Фелтона также известно немного. Говорят, во время съемок в парня была влюблена Гермиона Эмма Уотсон, но дальше симпатии дело не пошло. С 2011 года Том встречался с актрисой Джейд Гордон, с которой их пути разошлись спустя 7 лет.

Том Фелтон (фото: Getty Images; instagram.com/t22felton)

Шотландский актер Робби Колтрейн построил успешную карьеру еще до участия в Гарри Поттере, так что у него есть несколько знаковых ролей. Помимо Рубеуса Хагрида, его знают как Эдди "Фитца" Фитцжеральда из сериала "Метод Крекера", а также как сестру Инвиолату из фильма "Монашки в бегах".

В молодости Робби страдал от алкоголизма, справиться с которым ему помогла жена Рона Геммелл. Влюбленные поженились в 1999-м году, когда у них уже были дети: сын пары Спенсер родился в 1992 году, а дочь Элис - в 1998. Правда, в 2003-м брак распался.

Последний проект, в котором принимал участие Кристофер в 2016-м году, - сериал "Национальное достояние". Позже в одном из интервью актер признался, что это был один из самых тяжелых периодов в его жизни. Сейчас о нем известно немногое: 71-летний актер ведет затворнический образ жизни, а социальные сети почистил, удалив все посты и отписавшись от всех.

Робби Колтрейн (фото: Getty Images; instagram.com/t22felton)

81-летний сэр Майкл Гэмбон - звезда британского театра, кино и телевидения. Он четырежды удостаивался телепремии BAFTA как лучший актер (1987, 2000, 2001, 2002), был номинирован на "Эмми" (2002) и "Золотой глобус" (2003) и получил массу других наград. Профессора Дамблдора он играл после Ричарда Харриса, который сыграл его в первых двух частях до сметри в 2002-м.

Несмотря на то что слава пришла к Майклу еще в 80-е, он и сейчас продолжает активно сниматься. Последние его работы - "Kingsman: Золотое кольцо", "Виктория и Абдул", "Да здравствует Цезарь!", "Джуди".

Актер был дважды женат. От первого брака с британской актрисой Энн Миллер у него есть сын 1967 года рождения. С 2000 года Майкл живет с кинодекоратором Филиппой Харт, которая родила ему еще двух сыновей.

Майкл Гэмбон (фото: Getty Images)

К слову, сейчас активно обсуждается продолжение фильма "Гарри Поттер". Режиссер первых двух частей "поттерианы" Крис Коламбус мечтает собрать всех героев в экранизации пьесы Джоан Роулинг "Проклятый ребенок". Она станет продолжением всех семи книг о приключениях культового персонажа. По словам режиссера, он уже ведет переговоры с главной троицей: Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом.