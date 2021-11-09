20 років потому: як сьогодні виглядають і чим займаються актори "Гаррі Поттера"

Як і багато зірок, слава до яких прийшла рано, а асоціація з героями приклеїлася надовго, виконавцям головних персонажів довелося довго позбавлятися від звання "актора однієї ролі". Втім, багато з них зуміли винести з участі бенефіти, переключитися на особисте життя і приміряти інші професії.

Даніель Редкліфф, Емма Уотсон, Руперт Грінт і Джоан Роулінг на початку зйомок (фото: Getty Images)

Деніел Редкліфф доклав колосальних зусиль, щоб запам'ятатися іншими роботами. Він грав у театральних постановках, знімався в комедіях, хоррорах і драмах. Наступного року на екрани вийде фільм "Загублене місто D", де він працює з Сандрою Буллок і Ченнінгом Татумом. Але, мабуть, поки що у значній фільмографії актора немає ролі, яскравіше за Гаррі.

В особистому житті 32-річного актора на даний момент відомо не так багато. З 2012-го року він почав зустрічатися з американською актрисою Ерін Дарк.



Деніел Редкліфф (фото: Getty Images)

Задля Емми Уотсон роль Герміони стала провідником у світ кіно - дівчинка отримала її, коли їй було всього 9 років. Але незважаючи на участь у багатьох інших картинах, Уотсон ніколи не сприймала кінокар'єру всерйоз. Активістка і феміністка, сьогодні вона вище ставить соціальну діяльність, благодійність, питання рівності статей і порятунку планети. Instagram 31-річної актриси наповнений знімками її проектів. А ось про особисте життя вона не говорить.

Відомо, що до 2017-го року Емма два роки зустрічалася з IT-фахівцем Уільямом Найтом. У 2018-му кілька місяців будувала стосунки з американським актором Кордом Оверстрітом. А зараз її серце вільне.

Емми Уотсон (фото: Getty Images)

На відміну від Деніела Редкліффа, 33-річний Руперт Грінт ніколи не страждав від слави свого персонажа. Навпаки, він вважає цю роль великою удачею - на знімальному майданчику хлопчик отримав всі необхідні акторські навички. Правда, в його кар'єрі було не так багато вдалих фільмів. Зате він переключився на серіали, в яких вдало закріпився. Один з останніх проектів хлопця - хоррор "Будинок з прислугою".

Також Руперт може похвалитися вдалим особистим життям. Ще в 2011-му він почав зустрічатися з британською актрисою Джорджією Грум. У травні минулого року у них народилася дочка Уенсдей.

Руперт Грінт (фото: Getty Images; instagram.com/rupertgrint)

Виконавець ролі Драко Малфоя, 34-річний Том Фелтон, навіть після гучного успіху "Гаррі Поттера" збирався покинути кіноіндустрію і присвятити себе цілком земній професії фахівця з рибної справи. Але на радість фанатів передумав. Хлопець знявся в декількох різнопланових фільмах, включаючи "Анна і король" та "Зниклий", але нову зоряну роль, здатну переплюнути Драко, ще чекає. Також Том захоплюється музикою - на його рахунку два альбоми.

Про особисте життя Фелтона також відомо небагато. Кажуть, під час зйомок у хлопця була закохана Герміона Емма Уотсон, але далі симпатії справа не пішла. З 2011 року Том зустрічався з актрисою Джейд Гордон, з якою їхні шляхи розійшлися через 7 років.

Том Фелтон (фото: Getty Images; instagram.com/t22felton)

Шотландський актор Роббі Колтрейн побудував успішну кар'єру ще до участі в Гаррі Поттері, так що у нього є кілька знакових ролей. Крім Рубеуса Хагріда, його знають як Едді "Фітца" Фітцжеральда з серіалу "Метод Крекера", а також як сестру Інвіолату з фільму "Монашки в бігах".

В молодості Роббі страждав від алкоголізму, впоратися з яким йому допомогла дружина Рона Геммелл. Закохані одружилися в 1999-му році, коли у них вже були діти: син пари Спенсер народився в 1992 році, а дочка Еліс - в 1998. Правда, в 2003-му шлюб розпався.

Останній проект, в якому брав участь Крістофер в 2016-му році, - серіал "Національне надбання". Пізніше в одному з інтерв'ю актор зізнався, що це був один з найважчих періодів в його житті. Зараз про нього відомо небагато: 71-річний актор веде самітницький спосіб життя, а соціальні мережі почистив, видаливши всі пости і відписавшись від усіх.

Роббі Колтрейн (фото: Getty Images; instagram.com/t22felton)

81-річний сер Майкл Гембон - зірка британського театру, кіно і телебачення. Він чотири рази удостоювався телепремії BAFTA як кращий актор (1987, 2000, 2001, 2002), був номінований на "Еммі" (2002) і "Золотий глобус" (2003) і отримав масу інших нагород. Професора Дамблдора він грав після Річарда Харріса, який зіграв його в перших двох частинах до смерті у 2002-му.

Незважаючи на те що слава прийшла до Майкла ще в 80-е, він і зараз продовжує активно зніматися. Останні його роботи - "Kingsman: Золоте кільце", "Вікторія і Абдул", "Хай живе Цезар!", "Джуді".

Актор був двічі одружений. Від першого шлюбу з британською актрисою Енн Міллер у нього є син 1967 року народження. З 2000 року Майкл живе з кінодекоратором Філіпою Харт, яка народила йому ще двох синів.

Майкл Гембон (фото: Getty Images)

До речі, зараз активно обговорюється продовження фільму "Гаррі Поттер". Режисер перших двох частин "поттеріани" Кріс Коламбус мріє зібрати всіх героїв у екранізації п'єси Джоан Роулінг "Прокляте дитя". Вона стане продовженням усіх семи книг про пригоди культового персонажа. За словами режисера, він вже веде переговори з головною трійцею: Деніелом Редкліфом, Еммою Уотсон та Рупертом Грінтом.