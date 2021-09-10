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84-летняя Ада Роговцева сделала откровенное заявление о новой роли в кино: "я не идиотка"

Автор: Lite

21 октября состоится премьера комедии-квеста "Де гроші?" режиссера Михаила Фомы (DZIDZIO). В ленте приняли участие многие украинские звезды, среди которых легенда украинского кино Ада Роговцева.

Знаменитая актриса рассказала журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", почему согласилась на съемки в фильме и как ей работалось в 84 года.

"У меня был замечательный июнь, который я провела в работе с командой фильма "Де гроші?". В 84 года, когда предлагают большую роль, думать может только идиотка, а я не такая. На съемках все родные люди, делаем одну работу и нацелены, чтобы было хорошо и комфортно. Мне очень приятно, что я попала в эту историю", - говорит Ада Роговцева, которая исполнила в ленте роль богатой госпожи Ады Потоцкой.


О чем фильм "Де гроші?"

История фильма такова.

Непоседливый авантюрный пианист Миша нуждается в деньгах. Его приятель попал под арест. Теперь, чтобы снова увидеть друга на воле, Миша должен раздобыть немалую сумму. Самый легкий способ, по его мнению, втереться в доверие к пожилой даме. Миша поселяется в ее загадочном доме в надежде найти тайник и присвоить себе деньги старушки. Оказывается, тут не один он такой: домохозяйка Ритка думает о том же уже не первый день.

"Бриллиантами нашего фильма станут Ада Роговцева и Сергей Лыба. Надеемся, завоевать ваши сердца и международный рынок", - рассказывает DZIDZIO.


Добавим, что телевизионная премьера ленты "Де гроші?" состоится на телеканале "Украина" после премьеры кинотеатральной.

Напомним, недавно появились первые кадры из нашумевшего фильма Олега Сенцова об Украине 90-х.

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Ада РоговцеваDZIDZIO