84-річна Ада Роговцева зробила відверту заяву про нову роль у кіно: "я не ідіотка"

"У мене був чудовий червень, який я провела у роботі з командою фільму "Де гроші?". У 84 роки, коли пропонують велику роль, думати може тільки ідіотка, а я не така. На зйомках всі рідні люди, робимо одну роботу і націлені, щоб було добре і комфортно. Мені дуже приємно, що я втрапила в цю історію", - говорить Ада Роговцева, яка виконала у стрічці роль заможної пані Ади Потоцької.



Про що фільм "Де гроші?"

Історія фільму така.

Непосидючий авантюрний піаніст Міша має неабияку потребу у грошах. Його приятель потрапив під арешт. Тепер, аби знову побачити друга на волі, Міша має роздобути чималу суму. Найлегший спосіб, на його думку, втертися у довіру до літньої пані. Міша поселяється в її загадковому будинку у надії знайти схованку та привласнити собі гроші старенької. Виявляється, тут не один він такий: домогосподарка Рітка думає про те саме вже не перший день.

"Діамантами нашого фільму стануть Ада Роговцева та Сергій Либа. Сподіваємося, завоювати ваші серця і міжнародний ринок", - розповідає DZIDZIO.



Додамо, що телевізійна прем’єра стрічки "Де гроші?" відбудеться на телеканалі "Україна" після прем'єри кінотеатральної.