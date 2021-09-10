84-річна Ада Роговцева зробила відверту заяву про нову роль у кіно: "я не ідіотка"

21 жовтня відбудеться прем’єра комедії-квесту "Де гроші?" режисера Михайла Хоми (DZIDZIO). У стрічці взяли участь багато українських зірок, серед яких легенда українського кіно Ада Роговцева.
Знаменита акторка розповіла журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на каналі "Україна", чому погодилась на зйомки у фільмі і як їй працювалося у 84 роки.
"У мене був чудовий червень, який я провела у роботі з командою фільму "Де гроші?". У 84 роки, коли пропонують велику роль, думати може тільки ідіотка, а я не така. На зйомках всі рідні люди, робимо одну роботу і націлені, щоб було добре і комфортно. Мені дуже приємно, що я втрапила в цю історію", - говорить Ада Роговцева, яка виконала у стрічці роль заможної пані Ади Потоцької.
Історія фільму така.
Непосидючий авантюрний піаніст Міша має неабияку потребу у грошах. Його приятель потрапив під арешт. Тепер, аби знову побачити друга на волі, Міша має роздобути чималу суму. Найлегший спосіб, на його думку, втертися у довіру до літньої пані. Міша поселяється в її загадковому будинку у надії знайти схованку та привласнити собі гроші старенької. Виявляється, тут не один він такий: домогосподарка Рітка думає про те саме вже не перший день.
"Діамантами нашого фільму стануть Ада Роговцева та Сергій Либа. Сподіваємося, завоювати ваші серця і міжнародний ринок", - розповідає DZIDZIO.
Додамо, що телевізійна прем’єра стрічки "Де гроші?" відбудеться на телеканалі "Україна" після прем'єри кінотеатральної.
Нагадаємо, нещодавно з'явилися перші кадри з нашумівшого фільму Олега Сенцова про Україну 90-х.