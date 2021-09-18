Был всего час: участник "Холостячки 2" рассказал об особом неожиданном подарке для Огневич

Мужчина при знакомства презентовал артистке картину из орхидей, изготовленных из кожи. "Таких орхдей в моей коллекции еще не было!" - заверила его Злата.

По словам предпринимателя, он твердо решил, что хочет пойти не просто на реалити, а именно к Злате, хотя это было несколько страшно и волнительно.

Илья подарил Злате особенную картину (фото: instagram.com/holostyakstb)

Он заполнил анкету и стал ждать звонка редактора, мужчина уже потерял надежду, как его пригласили на интервью, которое Илья успешно прошел. После этого творческий бизнесмен решил проявить фантазию и придумать оригинальный подарок, ведь времени до первого знакомства оставалось совсем мало.



"Однозначно я решил, что это будет цветок из кожи и сделаю я его сам своими руками. В процессе работы над подарком, я принимаю решение делать картину с белыми орхидеями. Далее уходит день за днем все быстрее и быстрее, а я все еще ничего не сделал, но я не останавливаюсь. Спустя неделю, начало что-то получаться - видимый результат, который мне понравился. Надеюсь, и Злате тоже", - описал он процесс подготовки сюрприза для главной холостячки страны.

По дороге из аэропорта на первую вечеринку, у Ильи родилось стихотворение-экспромт. "Я взял ручку и начал все быстро записывать, у меня был час дороги. Заблаговременно не было даже мыслей о том, что надо написать стих, все приходит тогда, когда должно произойти", - считает мужчина.

Затала оценила творческий порыв Ильи, она дала ему бутоньерку, отметив, что ждет дальнейшего раскрытия потенциала мужчины уже на проекте.