Була всього година: учасник "Холостячки 2" розповів про особливий несподіваний подарунок для Огнєвічь

У п'ятницю, 17 вересня на каналі СТБ вийшов перший ефір реаліті-шоу "Холостячка 2" зі Златою Огнєвічь. Серце красуні прийшли підкорювати чоловіки з різних сфер, різних професій, які постаралися максимально вразити дівчину вже при першому знайомстві.
Наприклад, 34-річний бізнесмен Ілля Закорецький, який потрапив в топ-16 щасливчиків, яким Злата дала шанс поборотися за її руку і серце, розповів в Instagram, як готував незвичайний подарунок для співачки своїми руками.
Чоловік при знайомстві презентував артистці картину з орхідей, виготовлених зі шкіри. "Таких орхдей в моїй колекції ще не було!"- запевнила його Злата.
За словами підприємця, він твердо вирішив, що хоче піти не просто на реаліті, а саме до Злати, хоча це було дещо страшно і хвилююче.
Ілля подарував Златі особливу картину (фото: instagram.com/holostyakstb)
Він заповнив анкету і став чекати дзвінка редактора, чоловік вже втратив надію, як його запросили на інтерв'ю, яке Ілля успішно пройшов. Після цього творчий бізнесмен вирішив проявити фантазію і придумати оригінальний подарунок, адже часу до першого знайомства залишалося зовсім мало.
"Однозначно я вирішив, що це буде квітка зі шкіри і зроблю я її сам своїми руками. В процесі роботи над подарунком, я приймаю рішення робити картину з білими орхідеями. Далі йде день за днем все швидше і швидше, а я все ще нічого не зробив, але я не зупиняюся. Через тиждень почало щось виходити - видимий результат, який мені сподобався. Сподіваюся, і Златі теж", - описав він процес підготовки сюрпризу для головної холостячки країни.
По дорозі з аеропорту на першу вечірку, у Іллі народився вірш-експромт. "Я взяв ручку і почав все швидко записувати, у мене була година дороги. Завчасно не було навіть думок про те, що треба написати вірш, все приходить тоді, коли має статися", - вважає чоловік.
Затала оцінила творчий порив Іллі, вона дала йому бутоньєрку, зазначивши, що чекає подальшого розкриття потенціалу чоловіка вже на проекті.
Нагадаємо, що раніше ще один учасник "Холостячки 2", танцюрист Максим Єжов відповів на звинувачення в піарі.