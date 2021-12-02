"Детский телохранитель": стала известна дата выхода добрейшего детектива

Когда и где стартует показ "Детского телохранителя"

Первая серия комедийного детектива режиссеров Сергея Санина и Виктора Сухобруса выйдет уже 6 декабря в 17:00 на канале "Украина".

Известно, что в главных ролях сериала снялись звезды украинского кино Евгений Олейник ("Формула счастья"), Анна Гуляева ("Чунгул"), Константин Корецкий ("Сердце матери"), Андрей Фединчик ("Круты 1918"), Роланд Мишко ("Секс, Инста и ЗНО") и многие другие.

Уже скоро на экраны выходит сериал "Детский телохранитель" (фото: канал "Украина")

О чем сериал "Детский телохранитель"

По сюжету, бывший спецназовец Тарас устраивается в элитное агентство, которое предоставляет услуги по охране детей состоятельных родителей.

На боевых задачах для Тараса было все очень просто, и в мирной жизни найти общий язык с детьми - настоящее испытание на прочность.

Тарасу необходимо не просто устранить угрозу жизни ребенка, но и вместе с его родителями решить более глубокие проблемы, приведшие к опасной ситуации.

"У нас снимаются отличные актеры, в том числе и дети. Наш сериал - это дымящийся вулкан острых и запретных тем…Но если и дальше их не замечать, то обязательно рванет. К примеру, взрослые часто думают, что именно их проблемы самые важные и сложные. Мы недооцениваем внутренние драмы подростков и детей, и это рождает печальные, трагические последствия. Основа наших страхов и комплексов тянется с детства и юности. Бес всегда кроется в "мелочах". А эти "мелочи" рожают будущих лауреатов Нобелевской премии или будущих Ганнибалов Лекторов, это как пойдет…Наш сериал не о сантиментах, а о настоящих проблемах", - делится Евгений Олейник, который и сыграл в сериале роль отважного Тараса.

Уже скоро на экраны выходит сериал "Детский телохранитель" (фото: канал "Украина")

Добавим, что сериал начали снимать летом в Киеве.

Специально для съемок построили палаточный лагерь и сельскую ярмарку.

Также среди локаций, в которых застают приключения главных героев: Октябрьский дворец, спортивные манежи, комплексы, университеты, школы, лицеи, шикарные частные дома, закрытая база списанных судов и другое.

К слову, в сериале сильный характер демонстрируют не только мужчины, но и хрупкие женщины. В частности, на площадке продемонстрировала свои боевые навыки актриса Анна Гуляева.

Уже скоро на экраны выходит сериал "Детский телохранитель" (фото: канал "Украина")