"Дитячий охоронець": стала відома дата виходу найдобрішого детективу

Коли і де стартує показ "Дитячого охоронця"

Перша серія комедійного детективу режисерів Сергія Саніна і Віктора Сухобруса вийде вже 6 грудня о 17:00 на каналі "Україна".

Відомо, що у головних ролях серіалу знялися зірки українського кіно Євген Олійник ("Формула щастя"), Анна Гуляєва ("Чунгул"), Костянтин Корецький ("Серце матері"), Андрій Федінчик ("Крути 1918"), Роланд Мішко ("Секс, Інста і ЗНО") та багато інших.

Вже скоро на екрани виходить серіал "Дитячий охоронець" (фото: канал "Україна")

Про що серіал "Дитячий охоронець"

За сюжетом, колишній спецназівець Тарас влаштовується до елітної агенції, яка надає послуги з охорони дітей заможних батьків.

На бойових завданнях для Тараса було все дуже просто, та в мирному житті порозумітися із дітьми - справжнє випробування на міцність.

Тарасу необхідно не просто усунути загрозу життю дитини, а й разом із її батьками вирішити глибші проблеми, що призвели до небезпечної ситуації.

"У нас знімаються чудові актори, у тому числі й діти. Наш серіал - це вулкан, що димить, з гострих і заборонених тем…Але якщо і далі їх не помічати, то обов'язково рвоне. Наприклад, дорослі часто думають, що саме їхні проблеми найважливіші та найскладніші. Ми недооцінюємо внутрішні драми підлітків та дітей, і це породжує сумні, трагічні наслідки. Основа наших страхів та комплексів тягнеться із дитинства та юності. Біс завжди криється в "дрібницях". А ці "дрібниці" народжують майбутніх лауреатів Нобелівської премії чи майбутніх Ганнібалів Лекторів, це вже як піде…Наш серіал не про сентименти, а про справжні проблеми", - ділиться Євген Олійник, який і зіграв у серіалі роль відважного Тараса.

Вже скоро на екрани виходить серіал "Дитячий охоронець" (фото: канал "Україна")

Додамо, що серіал розпочали знімати влітку в Києві.

Спеціально для зйомок побудували наметовий табір та сільський ярмарок.

Також серед локацій, у яких застають пригоди головних героїв: Жовтневий палац, спортивні манежі, комплекси, університети, школи, ліцеї, шикарні приватні будинки, закрита база списаних суден та інше.

До слова, у серіалі сильний характер демонструють не тільки чоловіки, а і тендітні жінки. Зокрема, на майданчику продемонструвала свої бойові навички акторка Анна Гуляєва.

Вже скоро на екрани виходить серіал "Дитячий охоронець" (фото: канал "Україна")