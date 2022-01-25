Кроме Дьявол носит Prada: 7 нетривиальных фильмов о моде, которые нельзя пропустить

Взять хотя бы тренды, заданные на подиумах, – очень скоро они перенесутся на улицы, а стилисты расскажут, что свеженького в новом сезоне непременно стоит привнести в свой гардероб!

Неделя моды 2022-2023 в Париже уже успела наделать шума в мире: даже те, кто далек от фешниндустрии, так или иначе, ощущают на себе ее влияние.

На волне fashion-лихорадки Lite предлагает не забывать о классике и собрал самые нетривиальные фильмы, в которых в главных ролях – высокая мода.

Забавная мордашка

Этот фильм считается одой высокому миру моды и подарит массу эстетического удовольствия.

Нью-Йорк. Скромная продавщица из книжного магазина, которую воплотила Одри Хепберн, мечтает учиться в Париже. И вдруг, совершенно случайно судьба дарит ей такой шанс: она становится вдохновительницей-музой для модного фотографа.

Превосходные декорации, музыка и, конечно же, невероятно красивые платья от легендарного Живанши!

Кто вы, Полли Магу?

Этот фильм-сатира, созданный американским фотографом и режиссером Уильямом Кляйном, высмеивает крайности и вседозволенность в мире моды.

Грейсон Холл воплотила на экране мисс Максвелл, властную женщину, главного редактора модного издания. Новы взгляд на красивую жизнь мира моды и, конечно, красивая одежды, костюмы в стиле 1960-х никого не оставят равнодушными.

Красное дерево

Американская студентка-дизайнер Трейси неожиданно для самой себя становится успешной: ее одежда приходится по вкусу в высоких кругах общества Италии 1970-х годов. Теперь ей светит карьера в Европе, правда, пока девушка не догадывается, что большие обещания обернутся вовсе не тем, о чем она мечтала. Трейси разрывается между любовью и карьерой.

Избранник студентки – чернокожий активист из родного Чикаго, так что фильм также несет политический посыл.

Призрачная нить

Светский дизайнер Вудкок случайно знакомится в кафе на побережье с милой девушкой. Кажется, он сам не заметил, как официантка становится его вдохновительницей и музой, а затем моделью и любовницей. Казалось бы, что может пойти не так?

Но у Вудкока есть сестра, которая управляет делами брата, и ей не по душе своеволие и решимость новой любви дизайнера.

Впечатляющая игра актеров, окно в мир послевоенной моды и искусно переплетенный сюжет.

Верушка – жизнь перед камерой

Молодая немецкая девушка, которая выросла в аристократической семье, заявляет родителям, что собирается стать моделью. Нужно ли говорить, что родственники приходят в ужас.

Фильм – серия постановочных автопортретов Веры Ландорфф, урожденной графини Веры Готлиб Анны фон Лендорф, с участием ее выдуманного персонажа Верушки.

Это история женщины, которая покоила мир моды.

Энни Лейбовиц: Жизнь через объектив фотоаппарата

Документальная картина рассказывает историю жизни и вдохновения одного из самых ярких фотографов современности.

Работы Энни – экспрессивные, остроумные, неожиданные, яркие, будоражащие – не покидают обложек журналов уже более 30 лет.

О работе с Энни рассказывают культовые личности мира искусства, кино, музыки, моды, а также политики: Михаил Барышников, Хиллари Клинтон, Вупи Голдберг, Мик Джаггер, Йоко Оно, Арнольд Шварценеггер, Патти Смит, Анна Винтур и многие другие.

Цветок пустыни

Фильм о том, что за свое место под солнцем иногда нужно бороться, даже если кажется, что весь против. Картина снята по биографической истории Варис Дирие – беженки из Сомали, построившей карьеру модели в Европе.

Девушка родилась в семье бедных кочевников, в три года подверглась обрезанию, и, не согласившись стать 4-й женой престарелого мужчины в 13 лет, сбежала в Лондон. Что дальше? Работа в McDonald's и случайное знакомство с фотографом Теренсом Донованом, которое и откроет темнокожей девушке двери в мир моды…