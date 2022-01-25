Крім Диявол носить Prada: 7 нетривіальних фільмів про моду, які не можна пропустити

Взяти хоча б тренди, задані на подіумах, – дуже скоро вони перенесуться на вулиці, а стилісти розкажуть, що свіженького в новому сезоні неодмінно варто привнести в свій гардероб!

Тиждень моди 2022-2023 в Парижі вже встиг наробити шуму в усьому світі: навіть ті, хто далекий від фешніндустрії, так чи інакше, відчуваэ на собі її вплив.

На хвилі fashion-лихоманки Lite пропонує не забувати про класику і зібрав найнетривіальнішы фільми, в яких в головних ролях – висока мода.

Funny face

Цей фільм вважається одою високому світу моди і подарує масу естетичного задоволення.

Нью-Йорк. Скромна продавщиця з книжкового магазину, яку втілила Одрі Хепберн, мріє вчитися в Парижі. І раптом, зовсім випадково доля дарує їй такий шанс: вона стає натхненницею-музою для модного фотографа.

Чудові декорації, музика і, звичайно ж, неймовірно красиві сукні від легендарного Живанши!

Хто ви, Поллі Магу?

Цей фільм-сатира, створений американським фотографом і режисером Вільямом Кляйном, висміює крайності і вседозволеність у світі моди.

Грейсон Холл втілила на екрані міс Максвелл, владну жінку, головного редактора модного видання. Новий погляд на красиве життя світу моди і, звичайно, красивий одяг, костюми в стилі 1960-х нікого не залишать байдужими.

Червоне дерево

Американська студентка-дизайнер Трейсі несподівано для самої себе стає успішною: її одяг припадає до смаку у високих колах суспільства Італії 1970-х років. Тепер їй світить кар'єра в Європі, правда, поки дівчина не здогадується, що великі обіцянки обернуться зовсім не тим, про що вона мріяла.

Зараз Трейсі просто розривається між любов'ю і кар'єрою. Обранець студентки – чорношкірий активіст з рідного Чикаго, тож фільм також несе політичний посил.

Примарна нитка

Світський дизайнер Вудкок випадково знайомиться в кафе на узбережжі з милою дівчиною. Здається, він сам не помітив, як офіціантка стає його натхненницею і музою, а потім моделлю і коханкою. Здавалося б, що може піти не так?

Але у Вудкока є сестра, яка керує справами брата, і їй не до душі свавілля і рішучість нової любові дизайнера.

Вражаюча гра акторів, вікно в світ післявоєнної моди і майстерно переплетений сюжет.

Вірушка – життя перед камерою

Молода німецька дівчина, яка виросла в аристократичній родині, заявляє батькам, що збирається стати моделлю. Чи потрібно говорити, що родичі приходять в жах.

Фільм-серія постановочних автопортретів Віри Ландорфф, уродженої графині віри Готліб Анни фон Лендорф, за участю її вигаданого персонажа Вірушки.

Це історія жінки, яка покоїла світ моди.

Енні Лейбовіц: життя через об'єктив фотоапарата

Документальна картина розповідає історію життя і натхнення одного з найяскравіших фотографів сучасності.

Роботи Енні – експресивні, дотепні, несподівані, яскраві, розбурхують – не залишають обкладинок журналів вже більше 30 років.

Про роботу з Енні розповідають культові особистості світу мистецтва, кіно, музики, моди, а також політики: Михайло Баришніков, Хілларі Клінтон, Вупі Голдберг, Мік Джаггер, Йоко Оно, Арнольд Шварценеггер, Патті Сміт, Анна Вінтур і багато інших.

Квітка пустелі

Фільм про те, що за своє місце під сонцем іноді потрібно боротися, навіть якщо здається, що весь світ проти. Картина знята з біографічної історії Варіс Діріє – біженки з Сомалі, яка побудувала кар'єру моделі в Європі.

Дівчина народилася в сім'ї бідних кочівників, в три роки піддалася обрізанню, і, не погодившись стати 4-ю дружиною старого чоловіка в 13 років, втекла до Лондона. Що далі? Робота в Mcdonald's і випадкове знайомство з фотографом Теренсом Донованом, що відкриє темношкірої дівчині двері в світ моди…