Джулии Робертс - 54: как выглядит сегодня главная красотка Голливуда (фото)

В вопросах красоты и ухода за собой актриса категорична: она была одной из первых, кто заявил, что хочет стареть "красиво". Она не приемлет вмешательство во внешность пластических хирургов и поставила во главу угла заботу о здоровбе и принятие себя.

"Я знаю, что у меня есть морщины, но я хочу их видеть. Ведь это я - настоящая. Я хочу, чтобы вы принимали меня такой, какая я есть", - говорит Джулия.

Впрочем, судя по ее последней рекламной кампании для Lancome, стареть она и вовсе передумала. Предлагаем полюбоваться современными фото голливудской актрисы, которыми она делится в своем Instagram.

Джулия Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)