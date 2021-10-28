Джулії Робертс - 54: як виглядає сьогодні головна красуня Голлівуду (фото)

У питаннях краси та догляду за собою актриса категорична: вона була однією з перших, хто заявив, що хоче старіти "красиво". Вона не сприймає втручання в зовнішність пластичних хірургів і поставила на чільне місце турботу про здоров'я і прийняття себе.

"Я знаю, що у мене є зморшки, але я хочу їх бачити. Адже це я - справжня. Я хочу, щоб ви приймали мене такою, яка я є", - каже Джулія.

Втім, судячи з її останньої рекламної кампанії для Lancome, старіти вона і зовсім передумала. Пропонуємо помилуватися сучасними фото голлівудської актриси, якими вона ділиться в своєму Instagram.

Джулія Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)