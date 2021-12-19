Это правильно: участник "Холостячки 2" честно признался, есть ли сценарий на шоу

Олег вспомнил о первой вечеринке, куда попал буквально с трапа самолета. Мужчина успел заскочить к парикмахеру, где уснул, а также быстро съездил за подарком и букетом.

На первой вечеринке Олег стеснялся и робел (фото: instagram.com/superolegodessa)

"Я попал в комнату предпоследним. Все ребята перезнакомились, общались. Я не понимал, что происходит. Я ехал неподготовленным вообще. Я посмотрел 2 серии с Мишиной", - рассказал Плахотнюк.

Бизнесмен отрицает наличие сценария на проекте и уверяет, что все происходящее в кадре – по-настоящему.

"Я понимаю так, что шоу многомиллионное, понятно, что канал что-то планировал себе, но то, что происходит в кадре не запланируешь. Все говорили, думали и делали так, как они считают нужным. Все эмоции были настоящими", - заверил Олег.

Олег заверил, что сценария на шоу нет и все происходит по-настоящему (фото: instagram.com/superolegodessa)

"Было все так организовано, что мы не знаем, что будет завтра. И это правильно по эмоциям. Никто заранее ничего не проговаривал. Мы не знали, где будет церемония и когда мы вернемся домой", - отметил он.

"Честно, я думал, что что-то переснять можно будет, перезаписать. Дублей не было", - заверил фитнес-инструктор.

Олег вспомнил, как все время носил с собой рюкзак со сменной одеждой и провиантом: бананы, протеиновые батончики, вода. Позже мужчина успокоился, ведь видел, что организаторы проекта постоянно заботятся об организации полноценного питания участников.

Также Плахотнюк вспомнил о своем неудачном страстном танце со Златой, когда мужчина слишком активно демонстрировал чувства к артистке, скользил по ее телу руками и нарушил личные границы Огневич.

"Она очень симпатичная девушка, мы с ней близко, завязанные глаза добавили пикантности. Где-то что-то я позволил себе лишнее, я потом попросил за это прощение. Как в тумане, я в раж вошел и растворился просто. Я про камеры забыл. Где-то я себе позволил лишнее, но в рамках достойного", - отметил бизнесмен.