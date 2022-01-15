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Это работает: топ-3 важных правила, когда опускаются руки от "Холостяка 12" Топольского

Новина українською →
Суббота 15 января 2022 09:57
Это работает: топ-3 важных правила, когда опускаются руки от "Холостяка 12" Топольского Алекс Топольский (фото: instagram.com/alexander_topolsky)
Автор: RBC.UA

В марте на канале СТБ стартует романтическое реалити-шоу "Холостяк 12" с 32-летним бизнесменом Алексом Топольским. За страничкой мужчины в соцсети активно следят поклонники проекта, а предприниматель рад делиться с ними подробностями о себе и раскрываться как личность.

Алекс решил поделиться с Lite собственными золотыми правилами жизни, которые не раз помогали ему пережить черную полосу, и могут вдохновить кого-то на борьбу за свои мечты, а также не дать опустить руки в трудный момент.

Он озвучил топ-3 основные правила жизни, которые помогают ему не падать духом и всегда оставаться в тонусе.

Правило номер 1. Всегда есть то, за что можно и нужно быть благодарным!

Мужчина убежден - независимо от того, насколько хорошо или плохо вы себя чувствуете, вы должны просыпаться каждый день и благодарить за жизнь, ведь именно в этот момент кто-то отчаянно за неё борется.

Это работает: топ-3 важных правила, когда опускаются руки от &quot;Холостяка 12&quot; Топольского

Алекс Топольский (фото: пресс-служба СТБ)

Второе правило Алекса звучит жестко, но созидательно и отрезвляюще: боль является частью роста.

Иногда жизнь закрывает двери, потому что пора двигаться дальше. Потому что мы часто не начинаем движение, если обстоятельства не вынуждают приступить к активным действиям здесь и сейчас.

В тяжелые времена напоминайте себе, что никакая боль не дается без цели. Двигайтесь от того, что причиняет вам боль, но никогда не забывайте вынесенный урок.

Каждый большой успех требует, чтобы присутствовала постоянная борьба. Оставайтесь терпеливыми и уверенными. Поверьте - все наладится. Не сразу, но все будет.

Это работает: топ-3 важных правила, когда опускаются руки от &quot;Холостяка 12&quot; Топольского

Алекс Топольский (фото: пресс-служба СТБ)

Третий жизненный урок и правило звучит следующим образом: каждая маленькая битва – это шаг вперед.

В жизни терпение не равно ожиданию. Это, скорее, способностью сохранять позитивный настрой, работая на ваши мечты.

Поэтому, если вы собрались пробовать, идите до конца. Иначе в старте нет никакого смысла. Это может означать временную потерю стабильности, комфорта и даже разума. Но это проверка на выдержку и целеустремленность, жажду достичь желаемого результата.

Это работает: топ-3 важных правила, когда опускаются руки от &quot;Холостяка 12&quot; Топольского

Алекс Топольский (фото: пресс-служба СТБ)

И если вы захотите, вы сделаете это, несмотря на неудачи и боль! И на каждом шагу вы будете чувствовать себя лучше и лучше. Вы поймете, что борьба не преграда на пути. Это и есть путь!

Напомним, что ранее ведущий Григорий Решетник рассказал, кто может стать новой главной холостячкой страны.

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СТБ Холостяк
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