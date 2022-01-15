Це працює! Топ-3 життєвих правила "Холостяка 12" Топольського, щоб не впасти духом

У березні на каналі СТБ стартує романтичне реаліті-шоу " Холостяк 12 "з 32-річним бізнесменом Алексом Топольським. За сторінкою чоловіка в соцмережі активно стежать шанувальники проекту, а підприємець радий ділитися з ними подробицями про себе і розкриватися як особистість.

Алекс вирішив поділитися з Lite власними золотими правилами життя, які не раз допомагали йому пережити чорну смугу, і можуть надихнути когось на боротьбу за свої мрії, а також не дати опустити руки у важкий момент.

Він озвучив топ-3 основні правила життя, які допомагають йому не падати духом і завжди залишатися в тонусі.

Правило номер 1. Завжди є те, за що можна і потрібно бути вдячним!

Чоловік переконаний - незалежно від того, наскільки добре чи погано ви себе почуваєте, ви повинні прокидатися кожен день і дякувати за життя, адже саме в цей момент хтось відчайдушно за нього бореться.

Алекс Топольський (фото: прес-служба СТБ)

Друге правило Алекса звучить жорстко, але життєво: біль є частиною зростання.

Іноді життя закриває двері, тому що пора рухатися далі. Тому що ми часто не починаємо рух, якщо обставини не змушують приступити до активних дій тут і зараз.

У важкі часи нагадуйте собі, що ніякий біль не дається без мети. Рухайтеся від того, що заподіює вам біль, але ніколи не забувайте винесений урок.

Кожен великий успіх вимагає, щоб була присутня постійна боротьба. Залишайтеся терплячими і впевненими. Повірте - все налагодиться. Не відразу, але все буде.

Алекс Топольський (фото: прес-служба СТБ)

Третій життєвий урок і правило звучить наступним чином: кожна маленька битва – це крок вперед.

У житті терпіння не дорівнює очікуванню. Це, скоріше, здатністю зберігати позитивний настрій, працюючи на ваші мрії.

Тому, якщо ви зібралися пробувати, йдіть до кінця. Інакше в старті немає ніякого сенсу. Це може означати тимчасову втрату стабільності, комфорту і навіть розуму. Але це перевірка на витримку і цілеспрямованість, жагу досягти бажаного результату.

Алекс Топольський (фото: прес-служба СТБ)

І якщо ви захочете, ви зробите це, незважаючи на неудачи і біль! І на кожному кроці ви будете почувати себе краще і краще. Ви зрозумієте, що боротьба – не перешкода на шляху. Це і є шлях!