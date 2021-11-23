ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Кто станет новой "Холостячкой": Григорий Решетник намекнул на следующую героиню

Новина українською →
Вторник 23 ноября 2021 13:22
Кто станет новой "Холостячкой": Григорий Решетник намекнул на следующую героиню Коллаж РБК-Украина: Григорий Решетник высказался о выборе "холостячки" для 3 сезона
Автор: Владимир Костырин

Ведущий реалити "Холостячка" Григорий Решетник, который ранее рассекретил процесс выбора новых героинь создателями шоу, теперь озвучил варианты, кого же из украинских знаменитостей видят в этой роли в третьем сезоне популярного проекта на СТБ.

Об этом Решетник рассказал в интервью "КП в Украине".

Он отметил, что собственные творческие идеи "иногда смелее, чем могут казаться" в контексте сдержанного семейного имиджа (напомним, ведущий с женой Кристиной воспитывают троих сыновей).

"Я многих рассматриваю для этой роли и со многими поднимаю этот вопрос", - говорит Решетник о выборе будущей "холостячки" и рассылке приглашений на кастинг.

Высказываясь о ведущей и певице Лесе Никитюк, он признал, что такой вариант новой героини реалити был бы действительно заманчивым.

Кто станет новой &quot;Холостячкой&quot;: Григорий Решетник намекнул на следующую героиню

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Леся - прекрасная талантливая девушка. Думаю, сезон с ней был бы очень интересным", - поделился мнением Решетник.

Среди других потенциальных "холостячек" из своего списка он также назвал Тину Кароль, Славу Каминскую и Наталью Могилевскую.

"Тина Кароль, мне кажется, прекрасно бы справилась...

Кто станет новой &quot;Холостячкой&quot;: Григорий Решетник намекнул на следующую героиню

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

...Я где-то читал, что Наталья Могилевская модерирует себя в роли "холостячки", для Наташи нужны смелые, харизматичные мужчины...

Кто станет новой &quot;Холостячкой&quot;: Григорий Решетник намекнул на следующую героиню

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

...Слава Каминская тоже холостячка, а Эдгар Каминский, в свою очередь, холостяк", - отметил Решетник.

Кто станет новой &quot;Холостячкой&quot;: Григорий Решетник намекнул на следующую героиню

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Кто будет следующей "холостячкой" - прогноз букмекеров

Нужно сказать, что по мере приближения 2-го сезона шоу "Холостячка" к финалу, когда Злата Огневич уже вот-вот и определится со своим выбором, зрители и поклонники проекта активно размышляют об имени следующей героини реалити. Кроме того, букмекерские конторы принялись принимать ставки, и уже определилась главная фаворитка.

Так, в топ-10 претенденток на роль "холостячки" 3 сезона вошли: Леся Никитюк, Тина Кароль, Ани Лорак, Виктория Смеюха, Евгения Власова, Tayanna, Мишель Андраде, Александра Зарицкая, Слава Каминская, травести-дива Монро.

Эксперты "Фавбет" считают, что именно у Леси Никитюк больше всего шансов стать новой героиней реалити - на нее принимаю ставки с коэффициентом 2.50.

Вот как распределились другие результаты:

  • Слава Каминская - 5.00
  • Александра Зарицкая - 7.00
  • Виктория Смеюха - 10.00
  • Ани Лорак - 10.00
  • Тина Кароль - 12.00
  • Евгения Власова - 12.00
  • Мишель Андраде - 15.00
  • TAYANNA - 20.00
  • Монро - 25.00

Кто станет новой &quot;Холостячкой&quot;: Григорий Решетник намекнул на следующую героиню

Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

Кто станет новой &quot;Холостячкой&quot;: Григорий Решетник намекнул на следующую героиню

Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Кто станет новой &quot;Холостячкой&quot;: Григорий Решетник намекнул на следующую героиню

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Кто станет новой &quot;Холостячкой&quot;: Григорий Решетник намекнул на следующую героиню

Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Кто станет новой &quot;Холостячкой&quot;: Григорий Решетник намекнул на следующую героиню

Michelle Andrade (фото: instagram.com/mishvirmish)

Кто станет новой &quot;Холостячкой&quot;: Григорий Решетник намекнул на следующую героиню

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Кто станет новой &quot;Холостячкой&quot;: Григорий Решетник намекнул на следующую героиню

Монро (фото: instagram.com/monritta)

Ранее сообщалось, что участник "Холостячки 2" высказался о конкуренции на проекте и настоящей Злате Огневич вне камер.

Читайте LITE в Google News
Наталья Могилевская Тина Кароль Леся Никитюк Холостячка Слава Каминская
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину идет сильное похолодание и мокрый снег: сколько продлится непогода
В Украину идет сильное похолодание и мокрый снег: сколько продлится непогода