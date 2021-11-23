Кто станет новой "Холостячкой": Григорий Решетник намекнул на следующую героиню
Ведущий реалити "Холостячка" Григорий Решетник, который ранее рассекретил процесс выбора новых героинь создателями шоу, теперь озвучил варианты, кого же из украинских знаменитостей видят в этой роли в третьем сезоне популярного проекта на СТБ.
Об этом Решетник рассказал в интервью "КП в Украине".
Он отметил, что собственные творческие идеи "иногда смелее, чем могут казаться" в контексте сдержанного семейного имиджа (напомним, ведущий с женой Кристиной воспитывают троих сыновей).
"Я многих рассматриваю для этой роли и со многими поднимаю этот вопрос", - говорит Решетник о выборе будущей "холостячки" и рассылке приглашений на кастинг.
Высказываясь о ведущей и певице Лесе Никитюк, он признал, что такой вариант новой героини реалити был бы действительно заманчивым.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Леся - прекрасная талантливая девушка. Думаю, сезон с ней был бы очень интересным", - поделился мнением Решетник.
Среди других потенциальных "холостячек" из своего списка он также назвал Тину Кароль, Славу Каминскую и Наталью Могилевскую.
"Тина Кароль, мне кажется, прекрасно бы справилась...
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
...Я где-то читал, что Наталья Могилевская модерирует себя в роли "холостячки", для Наташи нужны смелые, харизматичные мужчины...
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
...Слава Каминская тоже холостячка, а Эдгар Каминский, в свою очередь, холостяк", - отметил Решетник.
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Кто будет следующей "холостячкой" - прогноз букмекеров
Нужно сказать, что по мере приближения 2-го сезона шоу "Холостячка" к финалу, когда Злата Огневич уже вот-вот и определится со своим выбором, зрители и поклонники проекта активно размышляют об имени следующей героини реалити. Кроме того, букмекерские конторы принялись принимать ставки, и уже определилась главная фаворитка.
Так, в топ-10 претенденток на роль "холостячки" 3 сезона вошли: Леся Никитюк, Тина Кароль, Ани Лорак, Виктория Смеюха, Евгения Власова, Tayanna, Мишель Андраде, Александра Зарицкая, Слава Каминская, травести-дива Монро.
Эксперты "Фавбет" считают, что именно у Леси Никитюк больше всего шансов стать новой героиней реалити - на нее принимаю ставки с коэффициентом 2.50.
Вот как распределились другие результаты:
- Слава Каминская - 5.00
- Александра Зарицкая - 7.00
- Виктория Смеюха - 10.00
- Ани Лорак - 10.00
- Тина Кароль - 12.00
- Евгения Власова - 12.00
- Мишель Андраде - 15.00
- TAYANNA - 20.00
- Монро - 25.00
Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)
Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)
Michelle Andrade (фото: instagram.com/mishvirmish)
TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Монро (фото: instagram.com/monritta)
Ранее сообщалось, что участник "Холостячки 2" высказался о конкуренции на проекте и настоящей Злате Огневич вне камер.