Голливудский режиссёр пожаловался на отсутствие секса в супергеройских фильмах

"Мне же нужно понимать мир, понимать то, как писать историю, или курировать ее создание или разработку персонажей. И помимо того, что там можно путешествовать во времени, не обращать внимания на гравитацию или стрелять лучами из пальцев, там еще и нет секса. Я не знаю, как указывать актерам, как вести себя в мире, в котором это не имеет значения", - заявил режиссер.

На вопрос, хотел бы кинематографист снять кино с супергероями Содерберг ответил, что не считает такие фильмы более низкими по уровню, чем его работы, однако отсутствие в супергеройских фильмов реалистичного поведения людей, например секса, вызывает у него растерянность. Режиссер также пошутил, что слишком "привязан к земле" и что у него просто не хватает для этого воображения.

Стивен Содерберг снял такие фильмы, как "Одиннадцать друзей Оушена", "Солярис", "Заражение", "Восемь подруг Оушена", "Прачечная", "Билл и Тед снова в деле" и сериал "Больница Никербокер".

10 февраля на HBO Max назначена премьера триллера Содергберга "KIMI" с Зои Кравиц в главной роли.

Фильм расскажет о страдающей агорафобией (страх открытого пространства) девушке, которая вынуждена преодолевать свои страхи, чтобы сообщить о преступлении, доказательства которого она обнаружила, расшифровывая рабочие аудиозаписи.