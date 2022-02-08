Голлівудський режисер поскаржився на відсутність сексу в супергеройських фільмах

"Мені ж потрібно розуміти світ, розуміти те, як писати історію, або курирувати її створення або розробку персонажів. І крім того, що там можна подорожувати в часі, не звертати уваги на гравітацію або стріляти променями з пальців, там ще й немає сексу. Я не знаю, як вказувати акторам, як поводитися в світі, в якому це не має значення", - заявив режисер.

На питання, чи хотів би кінематографіст зняти кіно з супергероями Содерберг відповів, що не вважає такі фільми нижчими за рівнем, ніж його роботи, проте відсутність в супергеройських фільмів реалістичної поведінки людей, наприклад сексу, викликає у нього розгубленість. Режисер також пожартував, що занадто "прив'язаний до землі" і що у нього просто не вистачає для цього уяви.

Стівен Содерберг зняв такі фільми, як "Одинадцять друзів Оушена", "Соляріс"," зараження", "Вісім подруг Оушена", "Пральня", "Білл і Тед знову в справі" і серіал "Лікарня Нікербокер".

10 лютого на HBO Max призначена прем'єра трилера Содергберга "KIMI" з Зої Кравіц у головній ролі.

Фільм розповість про дівчину що страждає агорафобією (страх відкритого простору), вона змушена долати свої страхи, щоб повідомити про злочин, докази якого вона виявила, розшифровуючи робочі аудіозаписи.