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Гвоздева не скрыла радости от вылета MELOVIN'а из "Танцев со звездами", а его партнерша обратилась к хейтерам

Новина українською →
Понедельник 01 ноября 2021 13:52
Гвоздева не скрыла радости от вылета MELOVIN'а из "Танцев со звездами", а его партнерша обратилась к хейтерам Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Styler

Конфликт между участниками "Танцев со звездами 2021" MELOVIN'ом и его партнершей Елизаветой Русиной и Илоной Гвоздевой длился несколько недель. Своего апогея он достиг после того, как в восьмом прямом эфире скандальное трио выступило вместе на главном паркете страны. Казалось бы – они помирились и на камеру вели себя вполне дружелюбно, но затем их конфликт вспыхнул с новой силой. И вот, в девятом прямом эфире пара MELOVIN'а и Лизы внезапно покинула шоу после "танца за жизнь".

Илона Гвоздева на личной странице в Instagram прокомментировала вылет пары, не скрывая радости от случившегося.

Хореограф назвала случившееся "бумерангом". "Не зарекайся, не беги впереди паровоза, не кидайся громкими фразами, если не хватает опыта, ума и профессионализма. Теперь я могу спокойно спать! Простите, накипело и справедливость восторжествовала", - отметила она.

В комментариях мнения юзеров разделились – одни встали на сторону хореографа, других же возмутила риторика Илоны. Так, некоторые юзеры сети сослались на слова ведущего "Танцев со звездами" Юрия Горбунова в поддержку MELOVIN'а.

Действительно, в девятом прямом эфире он поддержал певца и на всю страну заявил, что гордится им и считает его ответ хореографу и победительнице "Танцев со звездами 2018" достойным.

"У Мэла была непростая неделя. Он пережил предательство Илоны Гвоздевой. Это провокационное трио не дало желаемого результата. Более того, Илона обвинила эту пару в неадекватности. Мэл, горжусь тобой. Мэл достойно Илоне ответил", - высказался Юрий.

Сам MELOVIN пока никак не комментирует свой вылет из проекта. Зато его партнерша Лиза успела написать короткий пост благодарности и выставить его в "сторис".

"Можете нас не любить, хейтить, ненавидеть, но мы о любви и о танце, все остальное – не важно", - подписала Русина трогательное видео с прощальной речью на главном паркете страны.

Гвоздева не скрыла радости от вылета MELOVIN'а из &quot;Танцев со звездами&quot;, а его партнерша обратилась к хейтерам

Скриншот (instagram.com/lissarusina)

Напомним, что ранее хореограф "Танцев со звездами" Алена Шоптенко дала свои прогнозы на финал проекта.

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