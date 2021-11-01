Гвоздьова не приховала радості від вильоту MELOVIN'А з "Танців з зірками", а його партнерка звернулася до хейтерів

Конфлікт між учасниками "Танців з зірками 2021" MELOVIN'ом і його партнеркою Єлизаветою Русиною та Ілоною Гвоздьовою тривав кілька тижнів. Свого апогею він досяг після того, як у восьмому прямому ефірі скандальне тріо виступило разом на головному паркеті країни. Здавалося б - вони помирилися і на камеру вели себе цілком дружелюбно, але потім їх конфлікт спалахнув з новою силою . І ось, в дев'ятому прямому ефірі пара MELOVIN ' а і Лізи раптово покинула шоу після "танцю за життя".

Ілона Гвоздьова на особистій сторінці в Instagram прокоментувала виліт пари, не приховуючи радості від того, що сталося.

Хореограф назвала те, що трапилося "бумерангом". "Не зарікайся, не біжи попереду паровоза, не кидайся гучними фразами, якщо не вистачає досвіду, розуму і професіоналізму. Тепер я можу спокійно спати! Вибачте, накипіло і справедливість восторжествувала", - зазначила вона.

У коментарях думки користувачів розділилися - одні встали на бік хореографа, інших же обурила риторика Ілони. Так, деякі юзери послалился на слова ведучого "Танців з зірками" Юрія Горбунова на підтримку MELOVIN'а.

Дійсно, в дев'ятому прямому ефірі він підтримав співака і на всю країну заявив, що пишається ним і вважає його відповідь хореографу і переможниці "Танців з зірками 2018" гідною.

"У Мела був непростий тиждень. Він пережив зраду Ілони Гвоздьової. Це провокаційне тріо не дало бажаного результату. Більш того, Ілона звинуватила цю пару в неадекватності. Мел, пишаюся тобою. Мел гідно Ілоні відповів", - висловився Юрій.

Сам MELOVIN поки ніяк не коментує свій виліт з проекту. Зате його партнерка Ліза встигла написати короткий пост подяки і виставити його в "сторіс".

"Можете нас не любити, хейтити, ненавидіти, але ми про любов і про танець, все інше – не важливо", - підписала Русина зворушливе відео з прощальною промовою на головному паркеті країни.

Скріншот (instagram.com/lissarusina)