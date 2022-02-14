UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Канье Уэст и Зендая снялись в новых рекламных роликах

Автор: Сергей Кулик

Рекламы на Супербоуле - это отдельный вид искусства. 30 секунд эфирного времени в перерыве Супер Кубка в этом году обошелся рекламодателям в 6,5 миллиона долларов. Это больше примерно на один миллион долларов чем в 2021.

Подборкой роликов поделилось издание New York Post.

Учитывая стоимость такой рекламы, маркетологи подходят к представлению брендов очень ответственно, приглашая самых топовых суперзвезд.

Сервис по созданию сайтов Squarespace пригласил к себе главную героиню сериала "Эйфория" - Зендаю.

Пока Зендая примеряла на себя роль продавщицы ракушек, Канье Уэст снялся в эпизодической роли в рекламе McDonald’s. Конечно, в свойственной ему манере.

Нынешний соперник Уэста и по совместительству новый парень Ким Кардашьян - Пит Дэвидсон рекламировал майонез.

Помимо этого были представлены ролики с Морганом Фримэном, Мэтью Макконахи и Джимом Кэрри

Ранее мы писали о лучших трейлерах и тизерах новых блокбастеров.

Читайте LITE в Google News
Канье Уэстзендая