RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Каньє Уест і Зендая знялися в нових рекламних роликах

Автор: Сергій Кулик

Реклами на Супербоулі - це окремий вид мистецтва. 30 секунд ефірного часу в перерві Супер Кубка в цьому році обійшовся рекламодавцям в 6,5 мільйона доларів. Це більше приблизно на один мільйон доларів ніж у 2021.

Підбіркою роликів поділилося видання New York Post.

Враховуючи вартість такої реклами, маркетологи підходять до представлення брендів дуже відповідально, запрошуючи самих топових суперзірок.

Сервіс зі створення сайтів Squarespace запросив до себе головню героіню серіалу "Ейфорія" - Зендаю.

Поки Зендая приміряла на себе роль продавщиці черепашок, Каньє Уест знявся в епізодичній ролі в рекламі Mcdonald's. Звичайно, у властивій йому манері.

Нинішній суперник Уеста і за сумісництвом новий хлопець Кім Кардашян - Піт Девідсон рекламував майонез.

Крім цього були представлені ролики з Морганом Фріменом, Метью Макконахі і Джимом Керрі

Раніше ми писали про кращих трейлерах і тизерах нових блокбастерів.

Читайте LITE в Google News
Канье Уэстзендая