"Кого я обманываю?" Победитель "Холостячки 2" заговорил о сомнениях и сложном выборе

Андрей поделился своими мыслями и выводами. Мужчина не скрывает, что ходит к психологу, и по мере работы со специалистом, к нему приходят различные инсайты, которые он давно хотел озвучить подписчикам.



⠀Андрей Задворный поделился своими мыслями с подписчиками (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"Популярность обязывает мыслить в ключе создания контента - и это не плохо. Ведь я больше думаю о внешнем виде, спорте, соответственно, развеиваюсь. Выбираю более разнообразный и интересный досуг с Кирой (дочь бизнесмена - ред.) - и мы с не тоже от этого кайфуем. Это про инструмент борьбы с ленью", - отметил он.

Мужчина признался, что любит писать и излагать свои мысли в письменной форме больше, чем снимать видео и делиться на камеру. Он даже задумался над тем, не вести ли ему дневник.



⠀Андрей высказался о жизни в сети и своих желаниях (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"Кого я обманываю. Я хочу, чтобы меня читали другие. Мне это приятно, особенно приятно, когда кто-то находит между длинных строк то, что я туда спрятал… Желание усложнения и желание в нем быть понятым", - признался он.

Андрей отметил, что не любит упрощать, сложные для понимания вопросы он лучше оставит открытыми, чем будет заниматься самообманом и искать ложные объяснения для самоуспокоения. Также он не хочет идти на поводу у аудитории.

"Встанет ли когда-то выбор: перестать быть интересным другим или перестать быть собой? Хочется не раствориться, не сбиться, а продолжать слышать внутренний голос и идти своей дорогой", - заявил он.