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Завидуйте мне: "Холостячка 2" Огневич неожиданно засветилась с финалистом шоу Шевченко

Новина українською →
Понедельник 27 декабря 2021 09:57
Завидуйте мне: "Холостячка 2" Огневич неожиданно засветилась с финалистом шоу Шевченко Злата Огневич (фото: instagram.com.zlata ognevich)
Автор: Styler

В субботу, 25 декабря, на канале СТБ отгремел финал проекта "Україна має талант" и стало известно имя победителя. Стоит отметить, что на прямом эфире в качестве зрителей побывали многие украинские знаменитости, в том числе "Холостячка 2", певица Злата Огневич, причем в неожиданной компании!

Так, артистка показала в Instagram, с кем же она встретилась в зале.

"У меня сегодня лучшая компания! Максим Тарапата и Дима Шевченко. Завидуйте мне!" – заявила Злата и показала на видео неожиданных соседей, севших по обе стороны от звезды.

Завидуйте мне: &quot;Холостячка 2&quot; Огневич неожиданно засветилась с финалистом шоу Шевченко

Завидуйте мне: &quot;Холостячка 2&quot; Огневич неожиданно засветилась с финалистом шоу Шевченко

Завидуйте мне: &quot;Холостячка 2&quot; Огневич неожиданно засветилась с финалистом шоу Шевченко

Скриншот (instagram.com.zlata ognevich)

И если поклонники Огневич не удивились, увидев рядом с ней экс-участника реалити, предпринимателя Максима Тарапату, который поддержал певицу после ее разрыва с победителем "Холостячки 2" Андреем Задворным, то совместный поход на мероприятие вместе с финалистом, бизнесменом Дмитрием Шевченко, которому она отказала в финальной серии проект, их очень удивил!

Завидуйте мне: &quot;Холостячка 2&quot; Огневич неожиданно засветилась с финалистом шоу Шевченко

Скриншот (instagram.com/tarmaks)

"У меня два фаворита – Дима или Миша. У меня сердце разрывается!" – прокомментировала Злата происходящее на сцене во время выступления финалистов "Україна має талант".

Завидуйте мне: &quot;Холостячка 2&quot; Огневич неожиданно засветилась с финалистом шоу Шевченко

Скриншот (instagram.com/tarmaks)

"А у Златы разрывается сердце… Опять!" - с юмором прокомментировал Тарапата, намекнув на выбор холостячки в финале проекта между двумя мужчинами.

Завидуйте мне: &quot;Холостячка 2&quot; Огневич неожиданно засветилась с финалистом шоу Шевченко

Скриншот (instagram.com/tarmaks)

"Где-то я уже это слышал", - со смехом прокомментировал переживания Златы Максим. Также по ту сторону камеры слышно, как рассмеялся и Дмитрий Шевченко. Да и сама Злата не смогла сдержать улыбку. А это значит, что экс-холстячка и участники не таят обид и прекрасно общаются на дружеской ноте.

Напомним что ранее Максим Тарапата высказался о второй половинке и сделал личные признания.

Что касается Дмитрия Шевченко, то после проекта он нашел свою любовь и встречается с девушкой.

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