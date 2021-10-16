Месть или проверка? Участник "Холостячки 2" вспыхнул после первой близости с Огневич и ее поцелуя с другим

Он детально описал, что почувствовал, оставшись наедине с холостячкой. Двойное свидание с Дмитрием оказалось для него непросым испытанием.

"Никогда еще не доводилось переживать то, что я пережил и, честно, я врагу этого не пожелаю", - описал свое состояние мужчина.

Парочка осталась вдвоем. И они встретили красивый закат в райском месте.

"Она, как успокоительное, когда она рядом меня больше не волнует ничего в этой Вселенной, только ее тело, обвитое моей рукой, только ее игривые губки и этот носик, который очень хочется поцеловать", - живописно охарактеризовал Злату Андрей.

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Бизнесмен признался, что не верит в мистику и пророчества, но перед свиданием ему приснился вещий сон о певице.

"Мы с ней убегали от всех, убегали и то отдалялись друг от друга, то приближались, мы не могли схватиться друг за друга, всегда что-то мешало, но в какой-то моменты мы провалились в объятия и долгий, бесконечно долгий поцелуй", - признался мужчина.

Андрей признался, что был на седьмом небе от счастья, ведь почувствовал ответное притяжение Златы к нему и взаимность. Сложности дня отошли на второй план.

Андрей мечтал о близости со Златой (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"Никогда я еще не спал так крепко и спокойно, не видел таких ярких и умиротворяющих снов. После дневной кардиограммы эмоций, то поднимающих на Эверест, то бьющих об землю, как при падении из стратосферы, я, наконец, умиротворен", - описал свое состояние после первого поцелуя со Златой бизнесмен.

Тогда дождаться Церемонии Роз было для него чистой формальностью, ведь от эйфории после сближения с певицей все остальное отошло на второй план. Но вскоре мужчине пришлось спуститься с небес на землю.



"Стою я опять просто "один из десяти", и давлю из себя улыбку, чтобы показать, что мне "все равно", что меня не задело. А внутри пи**ец. Я не понимаю, как такое может быть," - начал задаваться вопросами мужчина.

А все потому, что он узнал – Злата подарила поцелуй и его конкуренту Дмитрию.

"Для чего это - это месть или проверка, может это просто флирт? А как же тогда то, что было между нами? Как же эти прикосновения? Значит это просто игра? Неужели можно так легко допускать к себе второго мужчину, только отвернувшись от первого? Да и кто тут первый, кто второй? Тогда есть ли тут вообще место чувствам или это круговорот мужского внимания, в котором ей вскружило голову? Как же мне сейчас хреново. В голове один немой вопрос, вопрос на который я не получу ответ", - остался в расстроенных чувствам мужчина.