Модный бунт: как создавались костюмы для фильма "Круэлла" и почему за них ленте пророчат "Оскар"

Фильм "Круэлла" – главный претендент на "Оскар" за костюмы (фото: кадр из фильма)

Легендарный художник по костюмам Дженни Беван, которая уже получила две статуэтки "Оскар" за свою работу над фильмами "Комната с видом" (1985) и "Безумный Макс: дорога ярости" (2015), в этом году вновь одна из первых претенденток на статуэтку.

Для диснеевской комедийной драмы "Круэлла" с Эммой Томпсон и Эммой Стоун в главных ролях она создала более 70 образов. Несмотря на впечатляющий опыт работы в киноиндустрии, Дженни призналась, что этот проект стал одним из самых сложных для нее. Причина тому и максимально сжатые сроки (изначально на разработку образов отвели 10 недель, но позже срок продлили из-за травмы Стоун), и эстетика, которая вынуждала искать необычные решения. Так, впечатляющие наряды должны были быть легкими и удобными, а декор требовал кропотливой работы. К примеру, над знаменитой красной юбкой, расшитой более 5000 лепестков, работали студенты Дженни.