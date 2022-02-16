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Модный бунт: как создавались костюмы для фильма "Круэлла" и почему за них ленте пророчат "Оскар"

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 13:41
Модный бунт: как создавались костюмы для фильма "Круэлла" и почему за них ленте пророчат "Оскар" Фильм "Круэлла" – главный претендент на "Оскар" за костюмы (фото: кадр из фильма)
Автор: Ольга Турчаникова

Легендарный художник по костюмам Дженни Беван, которая уже получила две статуэтки "Оскар" за свою работу над фильмами "Комната с видом" (1985) и "Безумный Макс: дорога ярости" (2015), в этом году вновь одна из первых претенденток на статуэтку.

Для диснеевской комедийной драмы "Круэлла" с Эммой Томпсон и Эммой Стоун в главных ролях она создала более 70 образов.

Несмотря на впечатляющий опыт работы в киноиндустрии, Дженни призналась, что этот проект стал одним из самых сложных для нее.

Причина тому и максимально сжатые сроки (изначально на разработку образов отвели 10 недель, но позже срок продлили из-за травмы Стоун), и эстетика, которая вынуждала искать необычные решения.

Так, впечатляющие наряды должны были быть легкими и удобными, а декор требовал кропотливой работы. К примеру, над знаменитой красной юбкой, расшитой более 5000 лепестков, работали студенты Дженни.

Действие картины разворачивается в Лондоне 1970-х годов. Начинающий дизайнер Эстелла (Стоун) знакомится с местной модной иконой Баронессой фон Хельман (Эмма Томпсон). Встреча оборачивается тем, что юная Эстелла превращается в безжалостную Круэллу и полностью меняет свой облик. Теперь невзрачные наряды уступают место роскошным вечерним платьям, клетчатым жакетам, брюкам в пайетках, экстравагантным курткам милитари и пышным юбкам.

Модный бунт: как создавались костюмы для фильма &quot;Круэлла&quot; и почему за них ленте пророчат &quot;Оскар&quot;

Дженни Беван рассказа о создании нарядов (фото: Getty Images)

По словам Дженни Беван, мудборд для образов ей помог создать личный опыт.

"Я видела эту эпоху своими глазами! Тогда меня больше интересовал театр, а не мода, в те времена я была полностью увлечена сет-дизайном и сценографией. Но я отлично помню, как сама одевалась в то время, хотя у меня и не было сильно модных вещей. Я не могла позволить себе Vivienne Westwood, и даже ассортимент Biba был мне не по карману.

Прочитав сценарий, я составила список характерных элементов костюма для каждого персонажа, а затем приступила к поиску визуальных референсов. В моем мудборде оказались фотографии нарядов Вествуд, немецкой певицы Нины Хаген, много вещей модного бренда Bodymap и коллекции Александра Маккуина", – рассказывала художница.

Модный бунт: как создавались костюмы для фильма &quot;Круэлла&quot; и почему за них ленте пророчат &quot;Оскар&quot;

Модный бунт: как создавались костюмы для фильма &quot;Круэлла&quot; и почему за них ленте пророчат &quot;Оскар&quot;Модный бунт: как создавались костюмы для фильма &quot;Круэлла&quot; и почему за них ленте пророчат &quot;Оскар&quot;

Модный бунт: как создавались костюмы для фильма &quot;Круэлла&quot; и почему за них ленте пророчат &quot;Оскар&quot;

Эмма Уотсон воплотила бунтарку (фото: Getty Images)

Перечисленные дизайнеры стали вдохновением для Стоун. Одним из самых эффектных ее нарядов стала белая накидка с капюшоном, под которой скрывается потрясающее вечернее платье кроваво-красного цвета. Это интерпретация легендарного платья Tree Чарльза Джеймса (1955).

Модный бунт: как создавались костюмы для фильма &quot;Круэлла&quot; и почему за них ленте пророчат &quot;Оскар&quot;

Модный бунт: как создавались костюмы для фильма &quot;Круэлла&quot; и почему за них ленте пророчат &quot;Оскар&quot;

Процесс создания образов (фото: LAURIE SPARHAM DISNEY.com)

А наряды Баронессы фон Хельман во многом вдохновлены коллекциями Dior, а также модой 1950-х и 1960-х. Героиня Томпсон носит экстремально высокие прически и экстравагантные украшения.

Модный бунт: как создавались костюмы для фильма &quot;Круэлла&quot; и почему за них ленте пророчат &quot;Оскар&quot;

Эмма Томпмсон (фото: LAURIE SPARHAM DISNEY.com)

Забавно, что при всем разнообразии образов своим фаворитом Дженни Беван считает наряд чихуахуа в костюме крысы.

Раньше мы писали, что знаменитый дизайнер попал под волну хейта из-за своей ориентации.

Также смотрите самые модные цвета сезона осень-зима 2022/2023, по мнению Pantone.

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