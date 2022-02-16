Модний бунт: як створювалися костюми для фільму "Круелла" і чому за них стрічці пророкують "Оскар"

Легендарний художник по костюмах Дженні Беван, яка вже отримала дві статуетки "Оскар" за свою роботу над фільмами "Кімната з видом" (1985) і "Божевільний Макс: дорога люті" (2015), в цьому році знову одна з перших претенденток на статуетку.

Для диснеївської комедійної драми "Круелла" з Еммою Томпсон і Еммою Стоун в головних ролях вона створила понад 70 образів. Незважаючи на вражаючий досвід роботи в кіноіндустрії, Дженні зізналася, що цей проект став одним з найскладніших для неї. Причина тому і максимально стислі терміни (спочатку на розробку образів відвели 10 тижнів, але пізніше термін продовжили через травму Стоун), і естетика, яка змушувала шукати незвичайні рішення. Так, вражаючі обарзи повинні були бути легкими і зручними, а декор вимагав кропіткої роботи. Наприклад, над знаменитою червоною спідницею, розшитою понад 5000 пелюсток, працювали студенти Дженні.