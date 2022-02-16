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Модний бунт: як створювалися костюми для фільму "Круелла" і чому за них стрічці пророкують "Оскар"

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Середа 16 лютого 2022 13:41
Модний бунт: як створювалися костюми для фільму "Круелла" і чому за них стрічці пророкують "Оскар" Фільм "Круелла" - головний претендент на "Оскар" за костюми (фото: кадр из фільму)
Автор: Ольга Турчанікова

Легендарний художник по костюмах Дженні Беван, яка вже отримала дві статуетки "Оскар" за свою роботу над фільмами "Кімната з видом" (1985) і "Божевільний Макс: дорога люті" (2015), в цьому році знову одна з перших претенденток на статуетку.

Для диснеївської комедійної драми "Круелла" з Еммою Томпсон і Еммою Стоун в головних ролях вона створила понад 70 образів.

Незважаючи на вражаючий досвід роботи в кіноіндустрії, Дженні зізналася, що цей проект став одним з найскладніших для неї.

Причина тому і максимально стислі терміни (спочатку на розробку образів відвели 10 тижнів, але пізніше термін продовжили через травму Стоун), і естетика, яка змушувала шукати незвичайні рішення.

Так, вражаючі обарзи повинні були бути легкими і зручними, а декор вимагав кропіткої роботи. Наприклад, над знаменитою червоною спідницею, розшитою понад 5000 пелюсток, працювали студенти Дженні.

Дія картини розгортається в Лондоні 1970-х років. Початківець дизайнер Естелла (Стоун) знайомиться з місцевою модною іконою Баронесою фон Хельман (Емма Томпсон). Зустріч обертається тим, що юна Естелла перетворюється на безжальну Круеллу і повністю змінює свій вигляд. Тепер непоказні наряди поступаються місцем розкішним вечірнім сукням, картатим жакетам, штаням в паєтках, екстравагантним курткам мілітарі і пишним спідницям.

Модний бунт: як створювалися костюми для фільму &quot;Круелла&quot; і чому за них стрічці пророкують &quot;Оскар&quot;

Дженні Беван розповіла про створення образів (фото: Getty Images)

За словами Дженні Беван, мудборд для образів їй допоміг створити особистий досвід.

"Я бачила цю епоху своїми очима! Тоді мене більше цікавив театр, а не мода, в ті часи я була повністю захоплена сет-дизайном і сценографією. Але я відмінно пам'ятаю, як сама одягалася в той час, хоча у мене і не було сильно модних речей. Я не могла дозволити собі Vivienne Westwood, і навіть асортимент Biba був мені не по кишені.

Прочитавши сценарій, я склала список характерних елементів костюма для кожного персонажа, а потім приступила до пошуку візуальних референсів. У моєму мудборді виявилися фотографії речей Вествуд, німецької співачки Ніни Хаген, багато образів модного бренду Bodymap і колекції Олександра Маккуїна", – розповідала художниця.

Модний бунт: як створювалися костюми для фільму &quot;Круелла&quot; і чому за них стрічці пророкують &quot;Оскар&quot;

Модний бунт: як створювалися костюми для фільму &quot;Круелла&quot; і чому за них стрічці пророкують &quot;Оскар&quot;Модний бунт: як створювалися костюми для фільму &quot;Круелла&quot; і чому за них стрічці пророкують &quot;Оскар&quot;

Модний бунт: як створювалися костюми для фільму &quot;Круелла&quot; і чому за них стрічці пророкують &quot;Оскар&quot;

Емма Уотсон втілила бунтарку (фото: Getty Images)

Перераховані дизайнери стали натхненням для Стоун. Одним з найефектніших її луків стала біла накидка з капюшоном, під якою ховається приголомшливе вечірнє плаття криваво-червоного кольору. Це інтерпретація легендарного плаття Tree Чарльза Джеймса (1955).

Модний бунт: як створювалися костюми для фільму &quot;Круелла&quot; і чому за них стрічці пророкують &quot;Оскар&quot;

Модний бунт: як створювалися костюми для фільму &quot;Круелла&quot; і чому за них стрічці пророкують &quot;Оскар&quot;

Процес створення образів (фото: LAURIE SPARHAM DISNEY.com)

А вбрання баронеси фон Хельман багато в чому натхненні колекціями Dior, а також модою 1950-х і 1960-х. Героїня Томпсон носить екстремально високі зачіски і екстравагантні прикраси.

Модний бунт: як створювалися костюми для фільму &quot;Круелла&quot; і чому за них стрічці пророкують &quot;Оскар&quot;

Емма Томпмсон (фото: LAURIE SPARHAM DISNEY.com)

Кумедно, що при всій різноманітності образів своїм фаворитом Дженні Беван вважає вбрання чихуахуа в костюмі щура.

Раніше ми писали, що знаменитий дизайнер потрапив під хвилю хейта через свою орієнтацію.

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