"На какой черт она мне нужна?" Обиженный участник "Холостячки 2" резко пожаловался на несправедливость на шоу

Он успел "прожарить" Злату и некоторых своих конкурентов. Больше всего досталось полицейскому из Кременчуга Александру Борзенко, который вернулся на проект после недельного отсутствия, да еще и пошел на свидание с Огневич, получив заветную бутоньерку!

Андрей Задворный устроил на сцене настоящую "прожарку" конкуренту (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"Когда я сел писать шутки, мне было сложно что-то придумывать про других ребят, но про Сашу я за первые 40 минут выдал 15 зарисовок", - признался бизнесмен.

Задворный отметил, что его конкурент вернулся на проект с вызовом, а он этот вызов достойно принял.

"Я был уверен, что мой "ответ" оценит, нет, не Саша, не в нем дело, я хочу, чтобы ответ оценила Злата", - поделился своими ожиданиями предприниматель.

Андрей высказался и о страстном танце Златы в пикантном соблазнительном наряде, который та подарила всем участникам действа.

"Отбросив предрассудки, наплевав на осуждения, она просто танцует, ловит на себе десяток взглядов желающих ее мужчин. И ей это льстит, она кайфует, и от этого азарт в глазах пылает ярче. Нет, она танцует не для нас и даже не "для него", она танцует для себя, и как же это возбуждает", - поделился своими ощущениями Андрей.

Позже Задворный решил выплеснуть эмоции, которые буквально одолевали его. Мужчину возмутило то, что свидание со Златой у него было довольно давно, в реальной жизни таких перерывов в общении между двумя симпатизирующими друг другу людьми не наблюдается.

"Последнее мое свидание было 2 недели назад! Ведь так не бывает в реальной жизни, что бы ты сходил на свидание с девушкой, вы понравились друг другу и все, 2 недели молчания - без переписок, без звонков, без свиданий, извините, но это какой-то сюр, так кроме всего прочего, с ней ходят на свидание другие ребята", - не скрывал возмущения Андрей.

Напряжения добавляет еще и полное отсутствие связи с внешним миром, из-за чего время тянется невыносимо долго, а ожидание кажется особенно тягостным.

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"Я использовал возможность, выложился на максимум, разорвал грани зоны комфорта и победил в соревновании талантов. И что в награду? Бутоньерка? Да на какой черт она мне нужна, если я 2 недели не оставался с ней наедине? Разве это соразмерно? Разве это справедливо?" - с обидой высказался мужчина.

Андрей обиделся, что не получил в награду за старания свидание со Златой (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Андрей вспомнил, что на аналогичном свидании в первом сезоне "Холостячки" Александр Эллерт после победы в конкурсе одержал право на свидание с главной героиней реалити, тогда как его поощрили лишь цветком.

"Я, конечно, рад тому, что Злата отметила меня, но я считаю, что победа достойна свидания. Не могу не вспомнить Эллерта и его Супер-приз. Только роза… Почему всего лишь роза?" – поделился своими тягостными мыслями мужчина.