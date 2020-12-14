Названы актеры, которые сыграют главные роли в приквеле "Игры престолов"

Приквел "Игры престолов" должен выйти на экраны в 2022 году. И пока фанаты ждут "Дома дракона", который расскажет об истории Дома Таргариенов за 300 лет до событий в "Игре престолов", уже стало известно, кто сыграет главные роли в новом сериале.

В актерский состав приквела вошли Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси и многие другие актеры. Об этом сообщает Den of Geek.

Возможно, самое громкое имя, которое только что добавили в состав "Дома дракона", - Мэтт Смит, он же Одиннадцатый Доктор из известного британского сериала "Доктор Кто". Актер также появится в грядущем фильме Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо".

Мэтт Смит (фото: instagram.com/northamptonboy)

Также Смит был роли принца Филиппа, герцога Эдинбургского в первых двух сезонах сериала "Короны". Теперь он войдет в Вестерос, играя принца совершенно другого типа – принца Дэймона Таргариена.

Восходящая 26-летняя звезда Оливия Кук сыграет Алисент Хайтауэр. Канал HBO описывает Алисент как "самую красивую женщину в семи королевствах" и молодую женщину, одаренную "изысканной грацией и острой политической проницательностью".

Оливия Кук (фото: instagram.com/livkatecooke)

Британская актриса снималась в фильме Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться". Также ее феноменальную игру можно увидеть в ленте "Чистокровные" и "Звук металла".

Относительно новичок Эмма Д'Арси сыграет принцессу Рейнир Таргариен. Она первенец короля, чистокровный валирийский ребенок, который, как и ее дядя, является всадником дракона.

Эмма Д'Арси (фото: instagram.com/emmaziadarcy)

Эмма Д'Арси появилась в фильмах Amazon Prime "Искатели правды" и BBC/Netflix "Страсть к путешествиям".

Ранее было подтверждено имя только одного актера, который снимется в приквеле саги. Это Пэдди Консидайн, он сыграет короля Визериса Таргариена.

Напомним, в сентябре умерла британская актриса Дайана Ригг, которая прославилась благодаря "Игре престолов" и роли "девушки Бонда".