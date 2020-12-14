Названі актори, які зіграють головні ролі в приквелі "Ігри престолів"

Приквел "Ігри престолів" повинен вийти на екрани у 2022 році. І поки фанати чекають "Будинку дракона", який розповість про історію Будинку Таргарієнів за 300 років до подій в "Грі престолів", вже стало відомо, хто зіграє головні ролі в новому серіалі.

В акторський склад приквела увійшли Метт Сміт, Олівія Кук, Емма Д'Арсі та багато інших акторів. Про це повідомляє Den of Geek.

Можливо, саме гучне ім'я, яке тільки що додали до складу "Будинку дракона", - Метт Сміт, він же Одинадцятий Доктор з відомого британського серіалу "Доктор Хто". Актор також з'явиться в майбутньому фільмі Едгара Райта "Минулої ночі в Сохо".

Метт Сміт (фото: instagram.com/northamptonboy)

Також Сміт був ролі принца Філіпа, герцога Единбурзького в перших двох сезонах серіалу "Корони". Тепер він увійде в Вестерос, граючи принца зовсім іншого типу – принца Деймона Таргарієна.

Висхідна 26-річна зірка Олівія Кук зіграє Алісент Хайтауер. Канал HBO описує Алісент як "найкрасивішу жінку в семи королівствах" і молоду жінку, обдаровану "вишуканою грацією і гострою політичною проникливістю".

Олівія Кук (фото: instagram.com/livkatecooke)

Британська актриса знімалася у фільмі Стівена Спілберга "Першому гравцеві приготуватися". Також її феноменальну гру можна побачити у стрічці "Чистокровні" і "Звук металу".

Відносно новачок Емма Д'Арсі зіграє принцесу Рейнір Таргарієн. Вона первісток короля, чистокровна валірійська дитина, яка, як і її дядько, є вершником дракона.

Емма Д'Арсі (фото: instagram.com/emmaziadarcy)

Емма Д'Арсі з'явилася у фільмах Amazon Prime "Шукачі правди" і BBC/Netflix "Пристрасть до подорожей".

Раніше було підтверджено ім'я тільки одного актора, який зніметься в приквелі саги. Це Педді Консідайн, він зіграє короля Визеріса Таргарієна.

Нагадаємо, у вересні померла британська актриса Дайана Рігг, яка прославилася завдяки "Грі престолів" і ролі "дівчини Бонда".