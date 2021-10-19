"Не мы выбираем роли, а они нас": звезда сериалов Таня Ратникова откровенно рассказала о бывшем муже и деньгах

Таня, что было самым трудным на проекте "Место под солнцем"?

Были сложные долгие смены, которые переходили в утренние. Помню, на такой смене я подошла к художнику по гриму и говорю: "Люда, у меня что-то с глазами, сделай что-нибудь, я совсем не вижу партнера". А она смеется и отвечает, мол, у тебя все с глазами в порядке, ты просто спишь на ходу. И действительно: вхожу в кадр, откуда-то берутся силы - и делаю то, что надо.

Таня Ратникова сыграла главную роль в сериале "Место под солнцем" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Как чувствовали себя остальные актеры на съемках сериала?

Помню, как в другую ночную смену на улице было + 7С, а мой партнер - полуголый в бассейне: он говорит свой текст, и при этом слышно, как у него зубы стучат от холода (смеется).

Актерская профессия требует самоотдачи и иногда жертв, но это бесценный опыт, и эта профессия, в первую очередь, научила меня терпению.

В одном из интервью ты сказала, что была замужем. Бывший муж принимал твою профессию?

Когда ушла в актерское мастерство, он не готов был принять перемены… Когда познакомились, он меня очаровал своей заботой и вниманием. Это была первая любовь, мы долго встречались, потом стали вместе жить, потом поженились. Все по классике. В браке прожили 4 года, но потом каждый пошел своим путем.

И сейчас я точно знаю, что не буду выбирать между семьей и карьерой - я должна брать и то, и другое. Если мой избранник этого не понимает и ставит меня перед выбором - значит, это не мой человек. Я знаю, что встречу мужчину, с которым мы будем идти по жизни вместе, принимая друг друга, - в этом и есть любовь.

Я понимаю, что в отношениях часто приходится идти на компромиссы, но если меня ставят перед выбором, где я должна отказаться от глобальных и важных для меня вещей - я тогда буду просто жить не свою жизнь, в итоге это меня уничтожит. Я всегда выбираю себя. Мне не нужны отношения, в которых я не чувствую себя полноценной и счастливой…

Таня Ратникова развелась после четырех лет брака (фото: пресс-служба канала "Украина")

У тебя есть сестра-близнец. Существует мнение, что близняшки - как нитка с иголкой…

В детстве - да, нас даже одевали в одинаковую одежду, но разного цвета. Мы с Катей учились в одной школе, потом в одном институте… Было трудно, когда повзрослели и разъехались - тогда это было принять непросто. Принять, что она отдельный от тебя человек. Но, со временем, это прошло.

Ты резкий человек, можешь внезапно разорвать отношения?

Могу, но причина должна быть очень веской. При этом я все равно внутри буду переживать, я очень привязываюсь к людям, не могу человека вычеркнуть в одночасье.

Таня Ратникова (фото: пресс-служба канала "Украина")

Таня, что для тебя деньги?

Деньги - это энергия, к которой нужно правильно относиться. В родительской семье никогда деньгами не разбрасывались, так что цену деньгам я знаю. Сейчас я полностью сама себя обеспечиваю: знаю, что никто этого за меня не сделает. У меня машина, съемная квартира, это все требует определенной финансовой стабильности, и я стараюсь ее поддерживать.

Еще я поняла, что чем проще относишься к деньгам, тем лучше для тебя, тем быстрее они к тебе приходят. Да, я считаю деньги, всегда стремлюсь к большему, но стараюсь легче с ними расставаться. Могу, например, последние деньги потратить на туфли.

Переживаешь, когда не получаешь роль?

Раньше очень переживала, а сейчас я верю в то, что мои роли меня найдут: потому что считаю, что не мы выбираем роли, а они нас. И я спокойно и с удовольствием иду вперед, своей дорогой, зная, что мое будет со мной всегда.

Мечтаю сняться в историческом проекте: надеть платье тех времен, почувствовать атмосферу. Меня не пугает, что платье весит десяток кг - напротив! Это как машина времени, возможность побывать в другой эпохе.

Таня Ратникова и Алексей Яровенко (фото: пресс-служба канала "Украина")