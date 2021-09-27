Немножко стыдно: участник "Холостячки 2" внезапно разоткровенничался после сближения с Огневич

В минувшую пятницу, 24 сентября, вышел второй эпизод реалити "Холостячка 2 " со Златой Огневич. Девушка успела сходить на череду ярких и запоминающихся свиданий и даже осуществить давнюю мечту, а также проверила свою совместимость с участниками на тактильном уровне и даже смогла оценить совместную "мелодию тел".

Один из претендентов на сердце певицы, предприниматель Илья Закорецкий рассказал в Instagram , как он пытался впечатлить Злату во время танца с завязанными глазами, когда артистка хотела почувствовать партнера, не видя его, и описал ощущение от создания мелодии их тел.

Так, танец Ильи и Златы вышел немного скованным – бизнесмен не знал, как правильно двигаться, а певица заявила, что не почувствовала мужчину рядом. Оказалось, предприниматель зажегся идеей научиться танцевать и даже дал себе обещание.

"Ой, та зачем тебе эти танцы, тебе это никогда не пригодится?". Когда-то услышал я такую фразу. И таких примеров очень много по жизни, когда тебе судьба посылает возможности, а ты их не используешь. Поэтому впредь я понял, что нужно использовать каждую возможность, которую дает тебе сама судьба. P.S. Я давно мечтаю научиться танцевать, но скажу честно, мне немножко стыдно идти в школу танцев. Пойду с любимой женщиной, обещаю", - заявил Илья.

К слову, он первый вызвался прочувствовать на себе работу чудо-инструмента, помогающего создавать совместную мелодию тел двух людей. Илья с юмором назвал свою побритую наголо голову "диджейским пультом", а Злата с интересом "сыграла" на нем и даже заявила, что такая мелодия вполне могла бы звучать на фестивале электронной музыки.

"Я думаю, мы справились очень даже хорошо, не смотря на волнение и переживания. Пока иду, думаю, что делать, как это будет, понравиться не понравится, а справлюсь ли я, а получится ли у нас? А в момент, когда уже подошел и взял Злату за руку, все мысли исчезли и я доверился своему сердцу и своим внутренним инстинктам", - признался Илья.