Мне все равно на эти розы: участник "Холостячки 2" пояснил свое поведении на экстремальном свидании с Огневич

В пятницу, 24 сентября, вышла вторая серия самого романтического реалити осеннего сезона "Холостячка 2". Проект покинули сразу два участника, причем не обошлось без скандальных признаний. Были счастливчики, которым выпала возможность пойти на свидание с главной героиней Златой Огневич и впечатлить ее, а муж уж постаралась удивить главную холостячку страны! Так, право первого индивидуального свидания досталось предпринимателю из Львова Дмитрию Шевченко. Он решил подарить Злате максимально насыщенный эмоциями день – они прыгнули с парашютом, осуществив мечту певицы , а после бизнесмен покорял артистку романтикой.

На странице в Instagram Дмитрий опубликовал несколько кадров, сделанных сразу после совместного прыжка, а также рассказал о пережитых эмоциях.

"Важней всего ее улыбка! Кажется, у меня получилось! Первое свидание - прыжок с высоты 3000 метров! Очень необычное место для первого свидания, но если ей понравилось, значит, мы на одной волне! В конце свидания я получил бутоньерку. Сначала подумал, что эта роза за предыдущую церемонию, а потом понял что это уже на следующую церемонию. Если честно, мне все равно на эти розы - главное, что наши отношения развиваются! Пусть медленно, но уверенно", - подписал эмоциональные фото со Златой Дмитрий.

Дмитрий осуществил давнюю мету Златы (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

В Stories Дмитрий рассказал, что испытывал во время первого индивидуально свидания с певицей.

"Волновался, как мальчик. Очень нравится Злата, но процесс съемки немного сковывает", - признался бизнесмен.

Скриншот видео (instagram.com/dmitrij_sheff)

Участник "Холостячки 2" отметил, что не играл на камеру, а был максимально естественным и все его реакции имеют объяснение.

"Я и так очень волновался, но когда вокруг тебя куча операторов, режиссеры – это сковывает еще больше. И, я думаю, что из-за этого я немного и закрылся, и вел себя немного неестественно со Златой. Но самое главное, что при этом всем, я вел себя по-настоящему, был таким, какой я есть", - заверил он.