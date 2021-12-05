Обнажает потайные двери: "Холостячка" Огневич и ее избранник после финала обратились к недовольным

"Уникальный проект "Холостячка", который, кроме романтической истории, человеческих отношений, еще и обнажает самые потайные двери в души общества. В свою очередь, я не буду переходить на оскорбления в Вашу сторону, так как это ровным счетом ничего не даст", - заверила певица.

Злата Огневич показала мечтательное фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Артистка не понимает, почему посторонние люди так самоуверенно и фамильярдно обращаются к ней и оставляют негативные комментарии под ее публикациями.



"Например, у меня нет привычки писать гадости незнакомым людям - для чего? Я люблю свою энергию направлять в другую сторону. А Вас благодарю, что нашли для меня время, завелись, как нужно и выпустили ракету гадостей в комментариях. Только вот, у настоящих ракет, тех, что вверх и к свету - другое топливо", - резюмировала она.

"Златик, как женщина, я тебя понимаю и поддерживаю. Я знаю, что когда влюбляешься, смотришь на мир и на мужчину особым взглядом. И плевать на мнение окружающих. Это твоя жизнь! Живыи ее смело, легко и в любви", - отавила полане для Огневич руководитель "Холостячки" Татьяна Безчастная.

Скриншот (instagram.com/beschastna_tania)

Победитель "Холостячки 2" Андрей Задворный также не обошел стороной тему хейта. Ведь мужчине здорово досталось от зрителей проекта, которые до последнего были уверены, что Злата выберет 38-летнего бизнесмена Дмитрия Шевченко.

Андрей отметил, что за три месяца успел сродниться со своими подписчиками и делился с ними своими переживаниями, мыслями, чувствами, сокровенным, приоткрыл дверь в свою жизнь. Он часто отвечает на сообщения и ведет диалоги с комментаторами.

Андрей обратиля к подписчикам после финаала "Холостячки 2" (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"Поверьте, то что вы делаете — это нереально ценно для меня, вы даже не представляете на сколько, вот сейчас я пишу и у меня наворачиваются слезы. Отдельное большое спасибо тем, кто испытывает разочарование или негатив, но не пишет гадости. Вы сильные, и, правда, очень классные. Есть те, кто вошел в мой дом, не сняв грязную обувь, заглянул в мою душу и перед уходом решил туда плюнуть. Вам хочу сказать — комментарии повышают вовлеченность", - отметил мужчина.