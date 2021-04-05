Оскар за лучший фильм: критики пророчат победу ленте с непрофессиональными актерами

Премия Оскар 2021 за лучший фильм достанется американской картине "Земля кочевников" (Nomadland) режиссера Хлои Чжао.
В этом уверены эксперты авторитетного издания PureWow.
"Хайп - это не все, но в этом году весь ажиотаж вокруг "Земли кочевников", режиссером которого является феноменальная Хлоя Чжао. Недавно Чжао вошла в историю, как первая женщина азиатского происхождения, которая когда-либо выигрывала (или даже номинировалась) на лучшего режиссера "Золотого глобуса". В ее фильме снялась Фрэнсис Мак-Дорманд, и в этом году она повезла домой "Глобус" за победу в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме", - говорится в материале PureWow.
При этом кинокритики отмечают, что за Чжао стоит следить и в других номинациях.
"Победа в номинации "Лучший фильм" может быть не единственной для Чжао на нынешнем Оскаре. Она также номинирована на "Лучшего режиссера". И мы думаем, что там у нее тоже наивысшие шансы на победу", - добавляют критики.
Режиссер Хлоя Чжао (фото: wikipedia.org)
Фильм в жанре роуд-муви рассказывает о жизни людей, которые потеряли жилье, и вынуждены кочевать по западу США в домах на колесах, перебиваясь временными заработками.
В кочевой жизни они находят в смысл существования и целую философию. У многих есть возможность вернуться к оседлому образу жизни, но они этого не делают. Из совокупности зарисовок о судьбе бродячих пожилых американцев и состоит фильм.
Эта картина, к слову, снятая по документальному роману Джессики Брудер "Земля кочевников: выжить в Америке XXI века", уже получила главный приз 77-го Венецианского кинофестиваля.
Также стоит отметить, что большинство ролей в Nomadland сыграны актерами-непрофессионалами.
Трейлер фильма "Земля кочевников"
Кроме ленты "Земля кочевников" за победу в этой номинации будут бороться следующие фильмы:
Добавим, что церемонию вручения статуэток премии Оскар 2021 можно будет наблюдать в прямом эфире на канале "Украина" в ночь с воскресенья на понедельник, 26 апреля.
Напомним, что Китай может заблокировать трансляцию Оскара 2021 из-за фильма о протестах.